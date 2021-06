Peruaanse oppositieleider Fujimori hoeft niet terug naar gevangenis

De Peruaanse oppositieleider Keiko Fujimori hoeft niet terug de cel in. Een rechter wees maandag een verzoek van de officier van justitie af, melden internationale persbureaus. Fujimori was vrijgelaten in afwachting van haar proces, maar zou de voorwaarden die hieraan verbonden waren hebben geschonden. Ze wordt verdacht van witwasfraude en corruptie tijdens verkiezingscampagnes in 2011 en 2016. Eerder deze maand stond ze kandidaat in de Peruaanse presidentsverkiezingen, die nipt gewonnen lijken te zijn door haar linkse tegenstrever Pedro Castillo.

Fujimori wordt verdacht van het onrechtmatig ontvangen van 1,2 miljoen dollar (1 miljoen euro) van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht om haar verkiezingscampagnes in 2011 en 2016 te financieren. Ze werd in 2018 opgepakt en zat toen al dertien maanden vast, maar omdat het proces te lang op zich liet wachten werd ze voorwaardelijk vrijgelaten. In januari 2020 bepaalde een rechter dat ze opnieuw de cel in moest, maar dat besluit werd in mei dat jaar herroepen door een hogere rechter. In het afgelopen jaar schond Fujimori volgens de openbaar aanklager José Domingo Pérez de voorwaarden van haar vrijlating door in contact te komen met een getuige in haar zaak, maar de rechter ging hier maandag niet in mee.

Keiko Fujimori is dochter van oud-president Alberto Fujimori, die vastzit wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid. Ze nam het op 6 juni op tegen Castillo in de Peruviaanse verkiezingen. Castillo riep zichzelf tot winnaar uit nadat hij 50,3 procent van de stemmen bleek te hebben gehaald, maar Fujimori die uitslag nog niet erkend. Volgens haar zijn zo’n 200.000 stemmen onrechtmatig uitgebracht, hoewel ze hier tot nu toe geen bewijs voor heeft geleverd. De verwachting is dat de verkiezingen in de rechtszaal worden beslist.