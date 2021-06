Overname Nederlandse optiekketen GrandVision verder onder druk na uitspraak

De kans dat de overname van de Nederlandse optiekketen GrandVision door het Frans-Italiaanse Essilor-Luxottica doorgaat zoals gepland, is maandag een stuk kleiner geworden. Een Zwitsers arbitragehof bepaalde dat GrandVision tijdens de coronacrisis verschillende voorwaarden uit het koopcontract schond. Het betekent dat Essilor zonder boete mag afzien van de overname.

Essilor is al bijna twee jaar bezig om het Nederlandse moederbedrijf van brillenwinkels als Pearle en Eye Wish te verwerven. Het concern kondigde in de zomer van 2019 aan voor 7 miljard euro een belang van bijna 77 procent in de optiekketen te nemen. Dat belang is nu nog in handen van investeerder HAL. Maar de coronapandemie heeft de deal onder druk gezet. GrandVision sloot tijdens de pandemie onder meer tijdelijk winkels en betaalde leveranciers later.

Twijfel bjj Essilor na pandemie

Essilor twijfelt eraan of GrandVision er nog wel zo goed voorstaat als tijdens de aankondiging van de deal. Vorig jaar liet het daarom beslag leggen op de bedrijfsadministratie van GrandVision. Inzage in de data kreeg het Frans-Italiaanse concern echter niet. Een Nederlandse rechter wees dat verzoek tot tweemaal toe af.

Met aankoop GrandVision krijgt EssilorLuxottica basis in Noordwest Europa

HAL vreesde dat Essilor zich uit de overname aan het terugtrekken was. De investeerder begon tegelijkertijd met de eerste rechtszaak een procedure in Zwitserland om de deal tegen oorspronkelijke voorwaarden door te zetten. Mocht Essilor daartoe niet bereid zijn, dan zou het een contractueel vastgelegde boete van 400 miljoen euro moeten betalen. Die boete is nu dus van tafel, meldt HAL in een korte verklaring. Tegen het oordeel van het arbitragehof is geen beroep mogelijk.

Heronderhandeling

Of de overname nog doorgaat, is nu aan het Frans-Italiaanse bedrijf. Essilor zegt in een reactie de „opties te heroverwegen”. Toch lijkt afstappen van de fusie onaantrekkelijk. De voordelen staan nog altijd overeind.

De Italiaanse monturenontwerper Luxottica (Ray-Ban, Michael Kors) kondigde in 2017 aan te fuseren met de Franse glazenslijper Essilor. Het probleem was dat de twee vooral eigen winkels hadden in Noord- en Zuid-Amerika, en niet in Europa. Met de aankoop van GrandVision krijgt EssilorLuxottica juist voet aan de grond in Noordwest Europa. Alle mededingingsautoriteiten hebben bovendien al toestemming gegeven voor de deal. Voorwaarde is wel dat het nieuwe concern ruim 350 winkels afstoot. Het gaat onder meer om de verkoop van optiekketen Eye Wish. GrandVision heeft in totaal 7.260 winkels onder zich, Essilor ruim 9.000.

Meest waarschijnlijke scenario is dat Essilor het oordeel van het arbitragehof zal gebruiken om een lagere overnameprijs af te dwingen. Dat gebeurde vorig jaar ook bij het Franse luxeconcern LVMH dat juweliersketen Tiffany wilde kopen. Uiteindelijk wist LVMH (Louis Vuitton) door de overname in eerste instantie af te breken een lagere koopprijs te bewerkstelligen. Iets soortgelijks vond plaats rond de aankoop van de Haagse bank NIBC door Blackstone.