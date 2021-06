Ook na vijftien aanslagen zal fruitbedrijf De Groot ‘geen cent’ betalen

Met zelfverzekerde tred loopt de boomlange, bonkige Ali G. tussen twee agenten de rechtszaal in Arnhem binnen. Het vermeende brein achter de afpersing van fruitbedrijf De Groot en aanslagen op woningen van werknemers zwaait naar de publieke tribune. De 36-jarige Ali G. speelt een hoofdrol in een volgens de politie „ongekende” ondermijningszaak, een van de omvangrijkste in de Nederlandse geschiedenis, waarbij in anderhalf jaar tijd vijftien aanslagen zijn gepleegd.

De kiem daarvan ligt in mei 2019 als fruitbedrijf De Groot in Hedel vierhonderd kilo cocaïne tussen de bananen aantreft en de politie belt. Vijf dagen later ontvangt mede-eigenaar William de Groot een dreig-sms:

‘Beste William, bij deze laten wij jou weten dat we jou en Ben persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. Wij weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt 3 dagen de tijd om te beslissen. Als er niet betaald wordt zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker van De Groot Fresh Groep liquideren. Na elke aanslag verhogen we de boete met 150 duizend euro. Indien wij merken dat je de politie inlicht zullen we dat met extreem geweld beantwoorden. We hebben een hele lange adem, en de politie zal je niet eeuwig bewaken.’

Vuurwerkbommen en een granaat

William de Groot en broer Ben zijn eigenaar van een van ’s lands grootste fruitbedrijven. Al sinds de jaren zeventig importeert familiebedrijf De Groot Fresh Group (183 miljoen euro omzet en zo’n 200 werknemers) astronomische hoeveelheden bananen uit Zuid-Amerika. Ze liggen in alle Jumbo-supermarkten én zijn te koop onder het eigen merk Don Mario.

Soms komt er tussen de bananen cocaïne mee. In 2017 werd er bij De Groot twaalf kilo gevonden, in 2018 zat er wéér een pakket in de lading en in mei 2019 ging het dus om maar liefst vierhonderd kilo. Sinds die laatste vondst zijn de zaken volledig geëscaleerd. Van een handgranaat en vuurwerkbommen tot brandstichtingen en beschietingen: de afgelopen anderhalf jaar zijn door Nederland vijftien aanslagen gepleegd op woningen van (ex-)personeelsleden van het fruitbedrijf.

Zo wordt in januari 2020 in Kerkdriel een handgranaat gegooid naar het appartementencomplex van een directielid. Op camerabeelden is te zien dat de dader met de handen over de oren wegrent, maar de handgranaat ontploft niet. November vorig jaar brandt een woonhuis in Hedel af. Twee ex-medewerkers – aanwezig in de rechtszaal – raken gewond als zij uit het raam springen om te ontsnappen aan de vuurzee.

De aanslagen gaan door, ook na de arrestatie van Ali G. in januari. Voor een poging tot brandstichting in Tiel, begin deze maand, zijn inmiddels vier verdachten gearresteerd. Op dit moment zitten elf verdachten in voorlopige hechtenis voor verschillende aanslagen en is een van de daders van de handgranaataanslag in Kerkdriel veroordeeld tot vijf jaar cel.

Taco van der Dussen, advocaat van de familie De Groot, spreekt van een „haast onuitputtelijke bron van daders” die aanslagen plegen. Hij benadrukt hoe zwaar de situatie voor de familie is. Niet alleen hebben zij ondergedoken gezeten, hun bedrijf komt dankzij de aanslagen steeds negatief in het nieuws en heeft daardoor bijvoorbeeld moeite met het vinden van nieuw personeel. Desondanks kent de familie geen aarzeling, zegt de advocaat. „De Groot zal nooit iets betalen aan afpersers, geen cent.”

Adressen in dossier

Dat De Groot-personeel zo makkelijk te vinden is, komt door een fout van het OM. Aan het strafdossier voegde het per ongeluk een namen- en adressenbestand toe met zo’n 350 (oud-)medewerkers. Die lijst belandde ook bij hoofdverdachte Ali G. die hem verspreidde in het criminele milieu. Alle aanslagen tot nog toe zijn gepleegd op adressen op die lijst.

Justitie en politie halen veel uit de kast om de zaak op te lossen en een eind aan de aanslagen te maken. Zo werd zondagnacht wéér een omvangrijke politiecontrole op de A2 ter hoogte van Hedel gehouden. Tweehonderd auto’s werden gecontroleerd (en er werd een vuurwapen gevonden). Het was volgens de politie de tiende grote verkeerscontrole sinds mei toen de burgemeester een zone rond het fruitbedrijf aanwees als veiligheidsrisicogebied.

De zaak vraagt zowel qua opsporing als beveiliging veel van de politie Oost-Nederland en gaat ten koste van de politie-inzet op andere zaken, zegt een woordvoerder. „Er zijn bij deze zaak tussen de drie- en vierhonderd betrokkenen, veelal (ex-)medewerkers. We leveren veel inspanningen voor hun veiligheid.”

Undercover

Onder het mom van een ‘Werken onder dekmantel-traject’ kiest justitie eind december 2020 voor een bijzondere opsporingsstrategie waar inmiddels een hoogoplopende discussie over is ontstaan. Bij een undercoveractie wijst een 19-jarige verdachte Ali G. aan als opdrachtgever van de aanslagen. G. wordt daarop gearresteerd en zit sindsdien vast. De ontboezeming van 19-jarige vindt plaats tegenover vier undercoveragenten in een busje nadat zij hem voor zijn huis in het Gooi oppikken.

De lezingen over hoe de man in het busje belandt lopen nogal uiteen. Volgens het OM stapte hij vrijwillig in en verklaarde hij ook vrijwillig. Maar volgens Ali G.’s advocaten Bénédicte Ficq en Sebastiaan van Klaveren is sprake van „een georganiseerde ontvoering”. Ze wijzen de rechtbank er dinsdag op dat de 19-jarige jongen later bij een tv-programma heeft verklaard dat hij „de bus in is getrokken door mannen die eruit zagen als criminelen” en zei: „Ik scheet negen kleuren angst, zo bang was ik.”

Volgens de advocaten moet de belangrijke verklaring van de man als bewijs worden uitgesloten, mede omdat het OM de actie noch op beeld, noch op audio heeft opgenomen terwijl dat „bij zo’n onorthodoxe en zeer heftige” undercoveractie wél de norm is. Zij vinden dat nu niet is te controleren of de verklaringen vrijwillig of onder dwang tot stand zijn gekomen. Volgens de officier van justitie, die het ontbreken van opnames „bijzonder ongelukkig” noemt, kan gewoon worden uitgegaan van het proces-verbaal dat de undercoveragenten wél opmaakten en waarin niets van „de verzonnen ontvoering” blijkt.

Het huis van twee oud-medewerkers brandt af in Hedel, in november 2020. Foto Bart Meester

Recordhoeveelheid cocaïne

Nederland speelt als distributiepunt een hoofdrol in de Europese cocaïnehandel. Bij de Rotterdamse haven varen de containerschepen met bananen, hardhout en andere goederen uit Zuid-Amerika af en aan. De cocaïne lift mee. Vorig jaar werd er een recordhoeveelheid van 40.900 kilo cocaïne in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van vele miljarden euro’s.

Criminelen maken dankbaar gebruik van deze logistieke keten, die bestaat uit rederijen en containerterminals tot transportfirma’s en fruitbedrijven. Soms richten ze zelf dekmantelfirma’s op voor coke-transporten, soms varen ze mee met de vrachtstroom van bonafide bedrijven, ongezien of met hulp van binnenuit.

Of criminelen in fruitbedrijf De Groot infiltreerden? Justitie zegt er „ geen aanwijzingen” voor te hebben. Het OM stelt bovendien desgevraagd dat het onderzoek zich überhaupt niet richt op wie er achter het transport van de vierhonderd kilo harddrugs zit, maar „op de poging afpersing, bedreigingen en incidenten ná de vondst van de cocaïne”. Dat aanslagplegers en afpersers zelf ook achter het coketransport zitten, wordt namelijk door weinig insiders waarschijnlijk geacht. Drugsbendes zijn er doorgaans niet op uit een politiemacht te mobiliseren en zo lang de aandacht op zich te vestigen.

Terwijl zes jeugdige jongens met mediterraanse roots Ali G. dinsdag vanaf de publieke tribune steunen, luistert de hoofdverdachte urenlang met zijn kin in de hand naar het OM, rechters en advocaten. Hij ontkent schuld. „Ik wist ervan, maar dat maakt mij nog niet strafbaar”, zo zet hij het pleidooi voor zijn tijdelijke vrijlating kracht bij. De rechtbank wil daar niets van weten. Zij stuurt G. tot de volgende tussentijdse zitting in september terug naar de penitentiaire inrichting.