Onderzoek: belangenverstrengeling bij landschapsorganisatie IKL

Herman Vrehen had als directeur van de Limburgse landschapsorganisatie IKL onevenredig veel macht en kon op die manier opdrachten toespelen aan zijn eigen bedrijven. Daardoor kon belangenverstrengeling ontstaan. Vrehen en de raad van toezicht van IKL waren zich daarvan bewust, maar deden er niets aan.

Dit blijkt uit onderzoek van Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar governance in de (semi)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij verrichtte deze klus in opdracht van de raad van toezicht van IKL. De landschapsstichting is in opspraak geraakt door een integriteitsaffaire onder provinciale CDA-politici.

Het onderzoek bevestigt grotendeels het beeld dat afgelopen maart al werd opgeroepen in een publicatie in NRC. Dat artikel leidde tot het aftreden van alle gedeputeerden en de commissaris van de koning in Limburg, Vrehen werd weggestuurd als directeur van IKL. De raad van toezicht heeft haar terugtreden aangekondigd. Voorzitter Dieudonné Akkermans nam ook ontslag als burgemeester van Eijsden-Margraten.

Vrehen kreeg van de raad van toezicht volgens Goodijk onvoldoende kritische tegenspraak.

De leden ervan waren drukker met „een rol spelen bij de acquisitie van nieuwe projecten en de mogelijke lobby richting gedeputeerde”, blijkt uit het onderzoek van Goodijk. Een deel van hen ontbrak het ook aan ervaring met toezichthouden.

Ook andere betrokkenen „lieten het een beetje gaan”. Binnen het personeel van IKL volgde geen weerwoord op de momenten dat „de dominante aanwezigheid van de bestuurder en zijn bv” opviel. „Eigenlijk durfde niemand iets te zeggen over mogelijke belangenverstrengeling; er werd alleen wat lacherig over gedaan.” Afspraken tussen bestuurder en raad van toezicht werden onvoldoende duidelijk uitgewerkt en de verslaglegging over gevoerd beleid en gesloten overeenkomsten voldeed niet aan de eisen.

Meer onderzoeken

De analyse van Goodijk is een van de twee onderzoeken in opdracht van de raad van toezicht van IKL. Een accountantskantoor komt nog met haar bevindingen over de forensische kant van de zaak. Dat onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

Goodijk constateert dat hem, kijkend naar de governance, niet is gebleken dat aanbestedingsregels zijn overtreden of dat sprake is geweest van persoonlijk gewin van de directeur of van handelingen ten koste van IKL. „Maar dergelijke kwesties/aspecten zijn niet nader door mij onderzocht, geen onderdeel van mijn onderzoeksopdracht geweest.”

Tegelijk constateert Goodijk in zijn rapport dat Vrehen echter meer verdiende dan mocht voor een goede-doelenorganisatie, langer dan wenselijk op interim-basis werkzaam was (hogere beloning dan bij vast dienstverband) en wel degelijk extra inkomsten had uit de marges die zijn bv’s konden rekenen.

Goodijk kreeg de opdracht van IKL nadat een eerdere onderzoekscommissie het werk neerlegde. Dit gebeurde nadat in de media vragen waren gerezen over de mate van onafhankelijkheid van enkele leden van dit gezelschap.