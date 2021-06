Nibud: laat klant niet betalen voor gebruik contant geld

Het Nibud maakt zich zorgen om banken die klanten geld gaan vragen voor veelvuldig gebruik van contant geld. Als voorbeeld verwijst het budgetinstituut naar ABN Amro, waar klanten vanaf 1 juli moeten gaan betalen als ze jaarlijks veel contant geld opnemen. „Het hebben en gebruiken van eigen geld moet gratis blijven”, zo staat dinsdag in een oproep op de website van het Nibud.

Klanten van ABN Amro die meer dan 12.000 euro per jaar contant opnemen, betalen vanaf 1 juli bovenop dat bedrag vijf euro per transactie plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Bij ING mag een student twaalf keer per kalenderjaar een kosteloze geldopname doen, daarna kost het 0,80 cent per keer. Het Nibud ziet dat als een ongewenste ontwikkeling. „Geld lenen kost geld, maar geld sparen en contant geld opnemen inmiddels ook”, zo vat het instituut het probleem samen. Het gebruik van contant geld mag volgens het Nibud niet leiden tot een „gebruikersboete”.

„Zolang er nog veel klanten zijn die contant geld gebruiken, moet je de klant daar niet voor laten betalen”, vindt Arjan Vliegenthart, directeur van Nibud. Volgens hem zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland en andere „mensen in de samenleving die moeite hebben met abstracties zoals het digitale betalingsverkeer”. Hij wijst erop dat contact geld nog steeds een wettig betaalmiddel is en dat banken daarnaast een „maatschappelijke functie” hebben. Het Nibud adviseert om voor noodgevallen altijd een bedrag van 50 euro aan contant geld in huis te hebben.

