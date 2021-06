Nassib eerste NFL-speler ooit die bekendmaakt homo te zijn

American footballer Carl Nassib is de eerste speler in de Amerikaanse National Football League (NFL) die openlijk is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. Dat heeft hij maandag via een videoboodschap op Instagram gedaan.

De 28-jarige speler van de Las Vegas Raiders vertelt daarin dat hij met zijn coming-out de zichtbaarheid van homoseksuele atleten wil vergroten. Hij hoopt dat video’s als de zijne in de toekomst dan ook niet meer nodig zullen zijn. Hij heeft de video gemaakt, omdat hij het belangrijk vindt om homoseksualiteit in de sport zichtbaar te maken. „Ik heb er vijftien jaar over gedaan, helaas, om op dit moment te komen.” Vrienden en familie speelden volgens Nassib een grote rol in zijn besluit publiekelijk over zijn seksuele oriëntatie te spreken. Tot iedereen daarvoor uit kan komen, wil hij zo bijdragen aan een cultuur die „accepterend en medelievend is”, zegt hij. „Ik doe het niet voor de aandacht.”

Nassib is de eerste footballer die nog in de NFL speelt, die uit de kast komt. Andere spelers hebben dat eerder gedaan, maar toen waren ze al gestopt, zoals Ryan O’Callaghan. De directeur van de NFL, Roger Goodell, heeft in een verklaring gezegd trots te zijn op Nassib. „Representatie is belangrijk. We delen zijn hoop dat op een dag zulke verklaringen niet meer nieuwswaardig zullen zijn.” Goodell zegt verder te hopen op volledige gelijkwaardigheid voor de hele lbti-gemeenschap.