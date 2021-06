Mollie-oprichter: ‘Als ik de baas was gebleven, was dit nooit gelukt’

Het voelt als „een hele mooie erkenning”. En stiekem ook wel „als een dikke middelvinger naar iedereen die niet in het bedrijf geloofde”, zegt Mollie-oprichter Adriaan Mol. „Als mensen niet in je geloven, geeft dat energie om extra hard je best te doen. Dat zit in elke ondernemer.”

Dinsdag maakte een consortium van investeerders bekend 665 miljoen euro te investeren in betaaldienstverlener Mollie, in ruil voor minder dan 10 procent van de aandelen. Door de kapitaalinjectie is het Amsterdamse bedrijf 5,4 miljard euro waard. De investering maakt de onderneming van Mol in één klap tot één van de hoogst gewaardeerde niet-beursgenoteerde fintechbedrijven in Europa.

Mollie helpt het midden– en kleinbedrijf met het regelen van hun digitale betalingsverkeer, onder meer door betalen via webwinkels te faciliteren. In 2020 verwerkte Mollie ruim 10 miljard euro aan betaaltransacties en dit jaar zal dat bedrag naar verwachting meer dan verdubbelen. Het bedrijf zegt het nieuwe kapitaal onder meer te gebruiken voor uitbreiding in het buitenland en het werven van meer personeel.

Mol (37) stopte op zijn achttiende met de middelbare school, om vervolgens vanuit zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis in Breukelen te gaan programmeren. Zijn ouders, een kunstenaarsechtpaar, lieten hem daarin volledig vrij. „Ik verwachtte dat ze heel boos zouden worden toen ik stopte met school, maar ze reageerden eigenlijk heel relaxed. ‘Prima’, zeiden ze”, vertelt Mol in een telefoongesprek van een halfuur. „Toen ben ik mijn eigen dingetje gaan doen achter de computer. Daar is dit uitgekomen.”

Hij bouwde op zijn vijftiende een Apple-versie van computerspelletje Snake (naam: McSnake) en begon in 2001 hostingbedrijf NovaHost, dat hij in 2020 voor een onbekend bedrag verkocht. In 2004 richtte hij Mollie op (Mols bijnaam onder vrienden is ‘Mollie’), dat in eerste instantie begon als een sms-dienst voor bedrijven om met klanten te communiceren. Later splitste Mol zijn onderneming in twee bedrijven: communicatiebedrijf MessageBird (inmiddels ook een miljardenbedrijf, dat vorig jaar nog 200 miljoen euro financiering ophaalde en wordt geleid door compagnon Robert Vis) en betaalbedrijf Mollie.

De successen van Mollie (omzet onbekend, rond de vierhonderd werknemers) en MessageBird hebben Mol tot één van de rijkste ondernemers van Nederland gemaakt. Het maakt hem wat schuchter om met de media te praten, vertelt hij. „Het gaat om zulke hoge bedragen, dat begint echt extreem te worden. Voor mijn veiligheid is het niet handig om overal maar in de picture te staan. Ik probeer tegenwoordig wat meer over dat soort dingen na te denken.”

Mollie haalde pas vijftien jaar na oprichting, in 2019, voor het eerst geld op bij externe financiers. Tot dat moment was het bedrijf zelfvoorzienend: het financierde de groei uit winst en spaargeld van de oprichter. Investeerders staan nu in de rij om hun geld in het bedrijf te steken, vertelt Mol, die de deal met het consortium (onder meer Blackstone, EQT Growth en HMI Capital) binnen een maand beklonk.

Waarom nu?

„Het gaat goed met Mollie. Sinds de oprichting zijn we elk jaar verdubbeld in omzet en dat doen we nog steeds. Maar als we meer willen, dan hebben we daar hulp bij nodig. Covid-19 en de lockdowns hebben laten zien hoe relevant onze industrie is. De groei van online betalen is alleen maar harder gegaan en dat heeft ons een kijkje in de toekomst gegeven. We willen nu de groei versnellen.”

Hoe kiest u een goede investeerder?

„Er is een hele platte reden: reputatie. Zijn ze bekend en investeren ze in bedrijven die in dezelfde fase zitten als waar Mollie in verkeert? En je wilt weten wat een investeerder, naast het geven van geld, toevoegt aan wat wij zelf al kunnen. We zochten partijen met een heel sterk netwerk, die ons ook helpen met het zoeken naar goed personeel. Dat is de uitdaging: blijven groeien en ondertussen de kwaliteit van je personeel goed houden.”

Gaat Mollie met dit geld de concurrentie verslaan in Europa?

„Je ziet dat de markt voor online betalingen nu enorm gefragmenteerd is. Partijen als Adyen [ook Amsterdams] en Worldpay richtten zich op de grote bedrijven, wij zijn goed in het bedienen van het midden– en kleinbedrijf. Onze enige echte concurrent daar is Stripe. Het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als na Visa, Paypal en Mastercard wéér een Amerikaans bedrijf de betalingen in Europa gaat domineren. Dat is onze missie: zorgen dat Europese betalingen zoveel mogelijk in handen blijven van een Europees bedrijf.”

Die 665 miljoen, stond die ineens op uw rekening? Hoe gaat zoiets?

(Mol lacht). „Dat wordt inderdaad gewoon overgemaakt ja.”

En dat bedrag staat er dan in één keer op?

„Dat staat er dan in één keer op. Waar je vervolgens ineens heel veel negatieve rente over betaalt.”

Het lijkt me een moment om ook even bij stil te staan

„Zeker, en dat doe ik niet zo vaak. Dit is een hele mooie erkenning natuurlijk. Ik ben dit ooit in m’n eentje begonnen en Mollie is vervolgens jaar op jaar rustig gegroeid tot wat het nu is. De gevestigde partijen namen mij niet echt serieus. Ik was ergens in de twintig toen we een vergunning van De Nederlandsche Bank moesten krijgen en die wisten ook niet goed wat ze daarmee moesten. Ze vonden het allemaal maar heel vreemd waar ik mee bezig was.”

In april heeft u een topman, Shane Happach, aangetrokken voor de dagelijkse leiding. Heeft u nog wel iets te zeggen bij uw eigen bedrijf?

„Hij is officieel de baas en kan me in principe ontslaan, zoals Apple Steve Jobs ontsloeg in de jaren tachtig. Ik ben grootaandeelhouder, dat realiseert hij zich ook, maar hij runt het bedrijf. Ik ben de jongen die het ooit begonnen is en probeer vanuit mijn rol zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Ik ben vaak op kantoor, ben bereikbaar en iedereen kan me aanspreken. Ik ben mega geïnteresseerd in de technologie en het product en kan me dus lekker met details bezighouden. Maar ik heb geen officiële rol of titel verder.”

De meeste oprichters willen graag zelf de baas blijven. U niet?

„Nee. Ik vind het niet leuk en ben er niet goed in. En als ik iets doe wat ik niet leuk vind, dan voelt iedereen die negatieve energie. Deze rol past me goed. Het is heel fijn om hele goede mensen om je heen te hebben die je kunt vertrouwen. Mijn ego zit me wat dat betreft niet in de weg. Ik denk dat als ik de baas was gebleven, Mollie dit nooit had bereikt.”

Waarom niet?

„Bij een bedrijf dat zo hard groeit heb je bepaalde kwaliteiten nodig om die groei te faciliteren. Dat jij toevallig het bedrijf begonnen bent, betekent nog niet dat je per se die kwaliteiten hebt. De kans is groot dat er andere mensen zijn in de wereld die dat veel beter kunnen. Zo bekijk ik het.”