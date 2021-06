Meer studenten zijn dit studiejaar begonnen aan opleiding tot verpleegkundige

In Nederland worden steeds meer verpleegkundigen opgeleid. Afgelopen studiejaar begonnen 9,1 duizend studenten aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige, 12 procent meer dan een jaar eerder. De animo voor de verplegende opleiding in het mbo bleef met 10,1 duizend nieuwe studenten hetzelfde. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De instroom in de hbo-opleiding verpleegkundige is dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden, het eerste jaar waarvan het CBS de cijfers heeft. De stijging zette vooral de afgelopen twee jaar in, dit heeft te maken met de afschaffing van de numerus fixus op de meeste van deze opleidingen sinds het studiejaar 2019-2020. In hoeverre de toegenomen interesse voor de opleidingen te maken heeft met de coronapandemie is niet onderzocht.

De zorg kampt met een groot personeelstekort. Dat de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis overbelast raakten, had voornamelijk te maken met een gebrek aan verpleegkundigen. Ook vóór de coronacrisis kwamen ziekenhuizen al zo’n dertienduizend medewerkers tekort. Naast verpleegkundigen staan ziekenhuizen te springen om bijvoorbeeld anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Nu het virus is ingedamd zijn extra veel mensen nodig om de uitgestelde zorg in te kunnen halen.

Het stijgende aantal verpleegkundigen in opleiding kan het personeelstekort iets verkleinen, al lijkt het erop dat het niet voldoende is. Zo berekende het Capaciteitsorgaan eerder dat er een derde meer IC-verpleegkundigen moeten worden opgeleid om aan de toekomstige vraag te voldoen.