Mediabedrijven RTL en Talpa kondigen fusie aan

Talpa Network en RTL Nederland gaan fuseren. Dat hebben de mediabedrijven dinsdagavond aangekondigd. De fusie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten, als dit gebeurt verwachten de bedrijven in de eerste helft van 2022 als een geheel verder te gaan.

De bedrijven weiden niet uit over de bedragen die zijn gemoeid met de fusie, wel is duidelijk dat RTL Nederland 70 procent van de aandelen krijgt en Talpa 30 procent. Het nieuwe „sterke mediaconcern” komt onder leiding te staan van RTL-topman Sven Sauvé. Talpa-oprichter John de Mol gaat in het nieuwe bedrijf verder als aandeelhouder en producent. De Mol zegt zich erop te verheugen zich straks vol te kunnen focussen op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe programma’s.

Een van de ambities achter de fusie is het uitbreiden van RTL’s streamingdienst Videoland, zegt Sauvé tegen RTL Nieuws. De topman stelt dat de concurrentie op het gebied van streamingdiensten toeneemt, onder meer doordat HBO en Viaplay naar Nederland komen. Door samen te werken met Talpa kan volgens hem meer worden geïnvesteerd in onderscheidende Nederlandse content.

Overname

RTL Nederland en Talpa waren in 2020 samen goed voor een omzet van 909 miljoen euro, melden ze. In totaal zijn zo’n tweeduizend vaste medewerkers werkzaam bij RTL Nederland en Talpa. Of de fusie tot ontslagen zal leiden is niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk onder welke naam de twee bedrijven samen verder willen. De zenders van RTL en Talpa blijven voorlopig naast elkaar bestaan.

Eerder op de dag meldde de Vlaamse krant De Tijd dat het Belgische mediabedrijf DPG Media erover nadenkt om RTL Nederland en RTL België over te nemen. Later op de dag noemde RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar het vooruitzicht op een overname door DPG echter „extreem voorbarig”. “In het kader van marktconcentratie in de journalistiek zou ik er niet enthousiast van worden”, zegt hij.