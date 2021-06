Man uit Bunschoten verdacht van seksueel misbruik zeven kinderen

Een 34-jarige man uit Bunschoten wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zeven kinderen. De man is eind vorig jaar aangehouden op verdenking van het misbruiken van twee minderjarigen en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie maakte maandag tijdens een pro-formazitting bekend de aanklacht tegen hem uit te breiden.

Politieonderzoek na zijn arrestatie op 22 december 2020 leidde ertoe dat de verdenking is uitgebreid. De slachtoffers van de verdachte zijn allemaal jonger dan twaalf jaar oud, zegt het OM. Het gaat om zowel jongens als meisjes. De verdachte zou drie kinderen hebben misbruikt tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door de kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten, in het najaar van 2020. Het is niet bekend waar het misbruik van de overige kinderen heeft plaatsgevonden.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en volgens het OM zijn er geen aanwijzingen voor meer slachtoffers. De familie van de slachtoffers is in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechter wordt behandeld. Een regiezitting, waarin de rechtbank met advocaten bespreekt hoe de procedure verder zal verlopen, staat gepland voor september.