Klinkende chaos maakt horendol in ‘Chaos Walking’

In Chaos Walking is het niet zozeer de chaos die loopt, maar de chaos die klinkt. En hoe. Je wordt er horendol van. Gebaseerd op het eerste deel van de gelijknamige young adult-boektrilogie van Patrick Ness bevinden we ons in 2257 op planeet New World, waar in het kort gezegd mensen elkaars gedachten kunnen lezen.

‘The Noise’ noemen ze de chaos die dat veroorzaakt. Woorden, herinneringen, diepverstopte geheimen echoën in een gevisualiseerde wervelende klankwolk rondom ieders hoofd. Dat lijkt handig, maar telepathie brengt een hoop problemen met zich mee. Denken en zeggen zijn twee dingen, mensen zijn nu eenmaal niet altijd eerlijk. Ook niet tegenover zichzelf.

Extra plotcomplicatie is dat er geen vrouwen op de planeet zijn, en als per ongeluk eentje in een ruimteschip strandt, wordt de jacht geopend. Met paarden en motoren, wat de film tot een cyberpunkversie van ridderserie Floris maakt.

Held Todd (Tom Holland), die de enige is die zijn gedachten kan ‘beheersen’ (een dubieuze deugd), neemt het voor haar op. Het is allemaal even voorspelbaar, verwarrend en verwoed ambitieus. Een mix van Alex Garlands feministisch-spirituele scifi-horror Annihilation (2018) en The Hunger Games. Mislukt en innovatief tegelijkertijd.

