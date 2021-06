Kans op corona in het vliegtuig is klein maar niet nul

Mocht er onverhoopt iemand met het coronavirus onder de leden in het vliegtuig belanden, dan lopen medepassagiers op de drie rijen voor, naast en achter hem een klein risico om besmet te raken – maar als het om een superuitscheider gaat is dat risico veel hoger. Met speekselsproeiende en verwarmde poppen in verschillende vliegtuigcabines onderzocht en simuleerde het RIVM, samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR, hoe groot de kans is om Covid-19 op te lopen tijdens een vlucht.

Superuitscheider

Bij de besmettingscijfers van 7 juni in Nederland schatten de onderzoekers dat op 1 op 11 tot 33 vluchten een besmettelijke passagier aan boord zou kunnen zijn. Het risico dat dan minstens één medereiziger op één van de dertig tot zestig stoelen rondom een besmettelijke persoon ziek wordt door het inademen van virusdeeltjes in het vliegtuig ligt tussen 1 op 1.800 en 1 op 120. Dat risico is hoger naarmate de vlucht langer duurt. En als de besmette passagier een superuitscheider is, kan het oplopen tot 1 op 16.

„De flinke bandbreedte in het risico komt vooral door de grote variatie in virusdeeltjes die mensen uitademen”, zegt viroloog Erwin Duizer van het RIVM, een van de onderzoekers van de studie. „Dat kan een miljoen deeltjes per milliliter speeksel schelen. In onze simulaties is die brede variatie meegenomen. Daarnaast speelt het type vliegtuig en de zitplaats ten opzichte van de besmette persoon een rol.”

De kans op besmettingen in een vliegtuig was vorig jaar in de zomer een open vraag. Vlogen besmettelijke fijne aerosoldruppeltjes de hele cabine door, of was de ventilatie in de cabine afdoende? Nu is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgezocht hoe groot dat besmettingsrisico is. De overdracht via direct contact of via oppervlakken is niet onderzocht.

Voor het onderzoek gingen tientallen zwarte poppen op reis. Ze zaten in rotten van drie vastgesnoerd in de economy-class rondom één aerosolproducerende ‘besmette’ pop - met of zonder mondkapje. Ze maakten vluchten in drie veelgebruikte toestellen: een vlucht van bijna een uur in een Airbus A320 en een Boeing 737-800 (met twee rijen van drie stoelen), en een lange vlucht van bijna 9 uur in een Boeing 787-8 (met drie rijen van drie stoelen).

Test-dummy’s

De corona-test-dummy’s waren verwarmd om de lichaamstemperatuur van mensen na te bootsen. Aan hun koppen was een deeltjessensor vastgemaakt, die registreerde hoeveel aerosoldruppeltjes erop landden. Het is nog altijd niet duidelijk welke rol levende virusdeeltjes in dergelijke kleine druppeltjes spelen bij een besmetting. „Men verwacht wel dat dat in sommige situaties kan, maar de belangrijkste aerosoltransmissie blijft binnen de 1,5 meter van de besmette persoon, omdat daar de concentratie het hoogst is”, zegt Duizer. In een vliegtuig is door de droge lucht meer kans op zwevende virusdeeltjes. „Maar de goede ventilatie en de HEPA-filters verkleinen dat risico juist weer. Netto is de kans op besmetting in een vliegtuig een vijfde kleiner dan in een ongeventileerde ruimte van hetzelfde formaat.” Mondkapjes beperkten vooral de uitstoot van grotere druppeltjes.

Lees ook: RIVM: tóch kans op zwevend virus in bedompte ruimte

Doordat de luchtstroom van voor naar achteren gaat, was het risico op besmetting op de rijen achter de ‘patiënt’ hoger dan op de rijen ervoor. Hoe groter de afstand tot de besmettelijke passagier, hoe kleiner het risico op besmetting wordt. Verder dan op drie rijen afstand hebben de onderzoekers daarom niet gemeten.

De onderzoekers zijn in de studie en de simulaties uitgegaan van de besmettingscijfers in Nederland op 7 juni, en de huidige maatregelen in de luchtvaart. Die bepalen dat alle passagiers in een gezondheidsverklaring aangeven dat ze klachtenvrij zijn, een recente negatieve coronatest kunnen laten zien, en een mondkapje dragen tijdens de vlucht.

Ondanks de test-eis kan het gebeuren dat iemand in het vliegtuig toch het virus bij zich draagt: het OMT schatte eind vorig jaar dat 5 procent van de tests een vals-negatieve uitslag geeft.

Op basis van die uitgangspunten schatten de onderzoekers dat op 2 tot 44 korte vluchten met een besmette passagier ten minste één andere passagier Covid-19 kan krijgen - bij langere vluchten was de kans nog groter. Als de besmette persoon een superuitscheider zou zijn, iemand die van nature 300 keer meer virusdeeltjes uitademt dan gemiddeld, dan gebeurt dat op 1 tot 9 vluchten. Naar schatting is 3 procent van de besmette mensen zo'n superuitscheider.

„Superuitscheiders maken zoveel virus dat een test die er doorgaans gewoon uitpikt”, zegt Duizer. „Wij hebben dit scenario vooral meegenomen om te berekenen wat er in het ergste geval kan gebeuren, of wanneer we maatregelen los zouden laten.”