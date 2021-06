Zondagochtend, aan het ontbijt. Vanuit ons zolderappartement zien we in de verte iemand op een zendmast inhakken. Een boze complotdenker? We filmen het, bellen de politie en laten het fragment aan een agent zien. Hierna volgen we met onze verrekijker hoe zes figuren in zwart-geel de omgeving verkennen.

Een kwartier later volgt een telefoontje: „Goedemorgen mevrouw, we hebben de bewoners gesproken. U zag zojuist iemand die zijn ochtendgymnastiek deed.”