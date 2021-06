In de cel in Myanmar heerst de willekeur

‘Ik ben veilig, maar in Myanmar wagen ze nog dagelijks hun leven”, zegt de student die op een terras zijn zwarte koffie drinkt. Om veiligheidsredenen laat hij zijn naam en verblijfplaats in Europa onvermeld.

Ruim vier maanden zijn er verstreken sinds hij in Myanmar de straat op ging om te protesteren tegen de staatsgreep en in de gevangenis belandde. „Ik ben opgegroeid als stadse jongere met privileges en de bubbel waarin ik leefde knapte”, zegt hij, terugkijkend op die periode. „Dat is het verhaal van mijn generatie.”

Hij praat in zorgvuldige bewoordingen en zonder zichtbare emotie – alsof hij over een ander vertelt. Om zijn mond speelt af en toe een ironisch glimlachje dat hem ouder maakt.

Het was vijf uur in de ochtend toen hij op 1 februari in Myanmar wakker werd gebeld door zijn vriendin. „Is alles ok met jullie?”, vroeg ze ongerust. Zo vernam hij dat er een staatsgreep was gepleegd. In de woonkamer trof hij zijn vader. Die had in de berichten over arrestaties die door het land spookten al de namen van enkele oude bekenden ontdekt.

„De eerste dagen kon ik maar niet bevatten dat er een coup had plaatsgevonden. Ik had geen idee wat ik moest doen.” Het keerpunt kwam toen een paar avonden later een herrie losbarstte die zijn oren in eerste instantie niet konden thuisbrengen. Buurtbewoners sloegen hun armen lam op potten en pannen, ze ramden op het traliewerk van een trappenhuis alsof de spijlen hen gevangen hielden. „Toen tot me doordrong dat dit een protest tegen de staatsgreep was, kreeg ik kippenvel.” Terwijl hij met een metalen bord tegen het raster van zijn raam mee mepte, voelde hij een ongekende verbondenheid met al die lawaaimakers. „De ervaring schudde me wakker.” Drie weken lang liep hij te demonstreren. Toen sloeg de poort van de gevangenis achter hem dicht.

Generaties van studentenprotesten

Hij kende de verhalen hoe studentenprotesten van generatie op generatie gingen nadat het leger in 1962 de macht had gegrepen. Hij wist hoe velen hun verzet met jarenlange celstraf hadden moeten bekopen. Maar in het Myanmar waar hij opgroeide hadden die verhalen geklonken als flauwe echo uit het verleden – niet als voorbode van zijn eigen lot. Zijn generatie is de eerste waarvoor meer vrijheid en internet vanzelfsprekend waren nadat rond 2012 prille hervormingen op gang kwamen. Online liet hij zijn nieuwsgierigheid de vrije loop met educatieve video’s over van alles en nog wat, en artikelen over filosofie en politiek.

De politieke situatie in zijn eigen land bekeek hij met een scepsis die aan onverschilligheid grensde. Van de adoratie voor Aung San Suu Kyi, die na de verkiezingsoverwinning van 2015 van haar partij de Nationale Liga voor Democratie, Adviseur van Staat werd – een nieuw gecreëerde positie die haar boven de president plaatst – moest hij net als veel leeftijdsgenoten niets hebben. „Mensen hebben haar op een voetstuk geplaatst en zij liet zich op een voetstuk plaatsen.”

De NLD had volgens hem maar weinig bereikt nadat Suu Kyi’s collega’s een regering vormden met militairen. Het leger hield de totale controle over de drie machtigste ministeries en een ondemocratische grondwet garandeerde het leger 25 procent van de zetels in het parlement. De geruchten over een staatsgreep die de ronde deden, nam hij net als veel anderen niet serieus. Het leger had de touwtjes immers nog steeds stevig in handen, al had hij daarvan in zijn dagelijks leven weinig last.

„Ik wist wel dat de militairen oorlog voerden tegen de etnische minderheden, maar dat conflict was ver weg en ik koos ervoor me niet verder te informeren.” Hem lokte net als veel andere jongeren uit de gegroeide middenklasse vooral de mogelijkheid van een studie en een toekomst in het buitenland.

Kort nadat hij in Europa arriveerde, ging het bestaan op slot wegens de Covid-pandemie. Hij ging tijdelijk terug naar Myanmar en vervolgde zijn studie met onlinelessen. Kort daarna greep het leger in – onder het voorwendsel dat de verkiezingszege van de partij van Suu Kyi in november vorig jaar op fraude berustte.

Woede omdat hun verworvenheden en een toekomst werden ontnomen, dreef tienduizenden jongeren de straat op. Het geweld door de militairen deed hen beseffen hoezeer de minderheden al decennia leden onder de operaties van datzelfde leger. Het duurde niet lang of ze verruilden de protestkreet „Weg met de dictatuur” voor de eis van gelijke rechten voor etnische en religieuze minderheden in een federale democratische staat. Het protest mondde uit in een miljoenendemonstratie.

Opgepakte demonstranten maken een protestteken. Foto AFP

Beruchte gevangenis

Op de dag van zijn arrestatie stond hij vooraan. Agenten deelden klappen uit, een vriend werd door een rubberen kogel in zijn hand geraakt. Even verderop, onzichtbaar voor de demonstranten, stond een bataljon militairen klaar om toe te slaan. Ontkomen was niet mogelijk.

Gevechtstroepen reden hem en honderden anderen naar een van de beruchtste gevangenissen van het land. „In het begin maakte ik me geen al te grote zorgen. Studenten die eerder waren opgepakt werden na een dag of drie weer vrijgelaten.” Maar toen dat niet gebeurde, sloeg de ongerustheid toe. Opgepropt met zo’n 75 à 100 anderen in een ruimte vergeven van de muggen, met twee dekens en een portie vergruisde rijst die hij nauwelijks door zijn keel kreeg, kwam het lot van opstandige jongeren uit vorige generaties hem voor de geest. Zou dat ook het zijne worden?

De sfeer werd grimmiger. ’s Avonds lazen agenten van de inlichtingendienst de namen voor van degenen die verhoord zouden worden. „Dat waren de angstigste momenten.” Ze hadden het vooral voorzien op leiders en oudgedienden uit het studentenverzet. Enkelen sprak hij naderhand, hun hoofden bebloed en opgezwollen. Ze waren geslagen met kabels terwijl ze op hun knieën urenlang de protestliederen moesten zingen die ze door de straten hadden laten galmen. Ze waren de verstikking nabij geweest toen ze, met een kap over hun hoofd, plenzen water over zich heen gegoten kregen. Sommige gevangenen kwamen niet terug van de ondervraging – die verdwijningen joegen iedereen de stuipen op het lijf.

Zwijgend blikt hij even om zich heen. Lila rododendrons sieren een vijver met eenden. „Zo vreedzaam”, zegt hij peinzend. „Ik moest hier in de gevangenis vaak aan denken.”

Medestudenten bleven in de cel

Na drie weken werd hij met tientallen anderen vrijgelaten. „We vergeven jullie,” speechte een legerofficier terwijl de gevangenen een document tekenden dat ze zich niet meer met politiek in zouden laten. „Het voelde als een vernedering.” Dertig medestudenten, die net als hij nooit eerder politiek actief geweest waren, bleven achter in de cel. „Ik had een van hen kunnen zijn.” Nog steeds kan hij nauwelijks bevatten hoe sinistere willekeur hem redde.

Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), een lokale organisatie van ex-politieke gevangenen met een lange staat van dienst in het verzamelen van informatie over detenties, zitten in Myanmar ruim 5.000 mensen vast. Op 1950 anderen wordt nog jacht gemaakt. Veiligheidstroepen doodden 872 burgers onder wie zeker veertig kinderen. Van 22 gearresteerden staat vast dat zij tijdens hun gevangenschap door martelingen overleden, honderden worden nog vermist. Het is momenteel onmogelijk de precieze aantallen slachtoffers vast te stellen.

Deze dinsdag kwam het in de stad Mandalay tot een gewapende confrontatie tussen een nieuwe, door boze burgers gevormde militie en het leger. Er vielen zeker twee slachtoffers.

Na zijn vrijlating smeekten zijn ouders hem zijn studie in het buitenland weer op te pakken. Dagenlang was blijven of weggaan een mangelend dilemma. „Ik dacht aan de achterblijvers in de gevangenis.” De oudere celgenoot, die hem moed insprak in die bange dagen maar die met zijn lange staat van dienst als dissident bitter weinig kans maakte op vrijlating. De vriend die werd opgepakt net nadat hij zelf de gevangenis verliet.

Eerder besluiteloos dan overtuigd, wist hij zonder problemen het land te verlaten. De immigratiedienst was druk met het opsporen van belangrijker personen. In zijn koffer zat tussen de pakken instant mohinga – de traditionele vissoep die als ontbijt gegeten wordt – ook de zwarte hoed die zijn gearresteerde vriend voor hem maakte. Die prijkt nu in de vensterbank van zijn studentenflatje. Hoe het zijn vriend vergaat of waar hij zich bevindt, weet hij niet. De man die zijn steun en toeverlaat in de cel was, is verdwenen in de duistere wereld van de Myanmarese detentiecentra.

Zijn hoofd maakt overuren. „Nog steeds weet ik niet of mijn keuze om te vertrekken de juiste was.” Enkele bekenden zijn net als duizenden anderen uit Centraal Myanmar naar de gebieden van de etnische minderheden vertrokken, waar ze militaire training krijgen. „Soms vraag ik me af of ik dat ook moet doen.” Het nieuws uit Myanmar volgt hij op de voet. De voorbereiding op tentamens kost moeite. Een studie en een carrière in het buitenland, plannen die in het Myanmar van voor de coup zo aantrekkelijk leken, hebben hun glans verloren. „Mijn toekomst is verbonden met mijn land, al weet ik nog niet hoe.”