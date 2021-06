Hoon of bewondering, de mat gaat er niet af

Op mijn Haagse middelbare school golden strikte stijlcodes. Een matje was ‘ordi’. We spreken jaren 80, op tv-zender Music Box zwiepten de mullets van popacts als Duran Duran en Nik Kershaw in de rondte, maar zelf waren we als de dood dat de kapper van boven te veel en van onder te weinig af zou knippen. ‘Kak’ was ook verkeerd: wie pronkte met het Lacoste-merkje of het waagde om op leren ‘bordeelslippers’ naar school te komen kreeg er verbaal van langs. ‘Alto’ – veel zwart, oud leer, Dr. Martens-laarzen – was te ‘depri’.

De meesten van ons waren middenmoters, te verlegen voor een uitgesproken stijl. Minuscule veranderingen (gaatjes in de oren, kraagje van een merkloos poloshirt aarzelend omhoog) zorgden op de dag van introductie voor enorme podiumvrees.

Een uitzondering vormde T. Hij sprak plat-Haags, zijn matje was steil en strak getrimd. T.’s beste vriend lag de halve dag in een scheur om zijn grappen, maar zelfs de grootste pestkoppen wisten dat met T. niet te sollen viel. Hij was compleet zichzelf, terwijl wij nog geen idee hadden wie we waren.

Icoon

T.’s kapsel werd vorige week officieel erkend als Nederlands immaterieel erfgoed. Eerder deze maand verscheen de Matlas, een boekwerk van twee kilo waarin het fenomeen cultureel, historisch en geografisch wordt geduid, met portretten van tientallen trotse mattendragers. In de studio, op de motor, in de haven van Scheveningen of achter de balie van hun eigen zaak – overal dat intrigerende contrast tussen lang golvende nekmanen en een rauw, ultra-mannelijk voorkomen.

Vormgever Joost Nijhuis en fotografen Daniël Heikens en Rein Langeveld, vroege veertigers en vrienden sinds de middelbare school, begonnen in 2011 met het zoeken en fotograferen van Haagse mannen met mat, omdat ze zagen dat het icoon uit hun jeugd steeds zeldzamer werd. Den Haag is de enige Nederlandse stad waar de mat sinds de hoogtijdagen in de jaren 80 heeft standgehouden – daar ging het „van het voetbalveld via de tribunes de wijken in”, vertelt Heikens. De trouwste dragers hebben hem al decennia, soms vanaf hun vroege jeugd. „Ze hebben me er aan m’n lange haren uitgetrokken”, aldus een citaat uit het boek. De ware mat wordt gestyled, verzorgd en gekoesterd. En of hij nu hoon of bewondering oproept, hij gaat er niet af.

De mannen uit het boek hebben ook qua karakter nogal wat gemeen. Heikens omschrijft ze als non-conformisten, wars van regels en gezag, ongeschikt voor loondienst: ze werken als zzp-er of zijn zelfstandig ondernemer.

Hoe zit het met de vrouwen, vraag ik – Vogue noemde de mullet onlangs de grote stijlverrassing van dit „post-apocalyptisch tijdperk”, Rihanna en Miley Cyrus gingen ons al voor. Hoho, corrigeert hij. Dat zijn mullettes, trendy coupes die even in zijn en dan weer verdwijnen. De ware mat is een haardracht. Dat is iets heel anders.

www.matlas.nl