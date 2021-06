Hoe werd Nederland de avocadohotspot van de wereld?

Avocado op toast, avocado in de poké bowl, avocadocheesecake… de groene vrucht is een hype en de groei is er nog lang niet uit. Nederland blijkt een cruciale schakel in de avocadohandel. Geen enkel land in Europa importeert zoveel avocado’s als wij. Hoe werd Nederland de avocadohotspot van de wereld? En: wat is de keerzijde van die ongebreidelde groei?

De avocadohandel telt natuurlijk mee in ons bruto binnenlands product, oftewel BBP.