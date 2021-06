Het machteloze zeehondje Matvej

De God van de Keepers heeft zich niet gekwalificeerd voor dit EK. De arme Pool Wojciech Szczesny kopte een van de paal teruggesprongen bal in eigen doel tegen Slowakijke. Zijn Finse collega Lukás Hrádecký zag maandag een kopbal van Thomas Vermaelen terugkomen van de kruising. Het was of Hrádecký te gehaast een fles wodka uit een keukenkastje had willen halen. Hij sloeg ernaar met links, met rechts, maar het ding kletterde onbestuurbaar ver achter de doellijn in het gras.

De keeper die echt te grazen was genomen was Matvej Safonov, een bleke jongen van 22 die bij Rusland op doel moest tegen Denemarken. Zijn shirt flodderde om zijn borst, alsof hij het had geleend van de echte keeper. Halverwege de eerste helft kwam er een Deens boogballetje aangezweefd. Makkie, dacht Matvej, maar wat was dat? Hij kon niet meer springen. Het was alsof hij geen benen meer had. Was hij behekst?

Het bleek slechts het begin. Na een zotte terugspeelbal verscheen weer een Deen voor zijn doel. Matvej wilde redding brengen, gleed uit, flopte, flapte en stuiterde op zijn borst door het strafschopgebied als een zeehond die in dolle paniek zijn bal achtervolgt. Klonk daar „Arf! Arf!”?

Vanaf zijn wolk keek Thor grijnzend toe. Hij had wat goed te maken voor wat hij Christian Eriksen en de Denen had aangedaan. Hopelijk is Vladimir Poetin genadig voor zeehonden.

Arjen Fortuin