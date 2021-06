Hamer overhandigt eindrapport aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp

Informateur Mariëtte Hamer is klaar met haar werk. Ze heeft dinsdag haar eindverslag aan voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer overhandigd. Het werk heeft langer geduurd dan de bedoeling was. Aanvankelijk had Hamer van de Tweede Kamer de tijd gekregen tot 6 juni, maar ze had om verlenging gevraagd. Het vormen van een kabinet verloopt uiterst moeizaam.

Hamer geeft vanmiddag om 15.00 uur een toelichting aan de pers over haar eindrapport. Waarschijnlijk gaat de Kamer deze week nog een debat voeren met Hamer over haar eindverslag. Dan wijst de Kamer ook een nieuwe informateur aan.

