Ik had me na de geboorte van Frida van Roosmalen (0) dan toch neergelegd bij de woonsituatie. We zouden nog wel even aan het dorp vastzitten, en zij aan ons. Ik begon het over een andere boeg te gooien. Ik groette de mensen, zette de vuilnisbakken binnen de vakken, trok het onkruid tussen het grind in de voortuin uit en had zelfs een heel gesprek over de grote hoeveelheid slakken.

Ik had in de stromende regen ook het oud papier weggebracht. Dat moet in het dorp in een metalen bak, waarvan de gleuf altijd verstopt zit. Maar goed, ik kreeg de kranten er met de hulp van Leah van Roosmalen (4) heus wel in. De doos niet, die trapten we plat en legden we op de stapel met andere dozen die ook niet door de gleuf pasten.

Het lot van bekend zijn in een dorp.

De doos werd gefotografeerd en op Facebook gezet. Ik hing zonder het te weten aan de virtuele schandpaal. Ik hoorde het op het schoolplein toen ik Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen ging halen. Een van de moeders - ik had Lucie van Roosmalen er wel eens van de enorme trampoline op het grind in haar achtertuin geplukt - kwam in haar korte broek naar me toe gedrenteld en zei dat ze het op Facebook voor me had opgenomen.

Ik had geen idee waarover het ging.

Ze liet me op haar telefoon foto’s van de inmiddels verwijderde discussie ‘De doos van Marcel’ zien. Ik zag de platgetrapte kartonnen doos van bol.com terug. Reporter ‘Debbie’ had me vanuit haar flat naar de papierbak zien lopen, heel arrogant, zoals ik altijd loop. De jongste schreeuwlelijk achter me aan slepend. Ze had ons zien stampen en de platgetapte doos naast de bak zien leggen.

‘Kijk”, zei de moeder. „143 reacties, ik heb er een paar gefotografeerd.” Ik las hoe ze over me dachten, er zaten tegenvallers, maar ook meevallers tussen.

Het bericht was inmiddels verwijderd omdat de beheerder schelden met naam en toenaam bij nader inzien toch ‘te privé’ vond.

„Ik vond dat je het moest weten”, zei de moeder. „Je zult wel denken, hadden we maar nooit glasvezel gekregen.”

Maar dat dacht ik helemaal niet.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.