Financiële compensatie voor kinderen ‘toeslagenouders’

Kinderen van ouders die door de toeslagenaffaire zijn getroffen komen in aanmerking voor een compensatieregeling. Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen (Financiën, D66) aan de Tweede Kamer. Het gaat om zo’n 70.000 kinderen die opgroeiden in armoede of in „gebroken gezinnen”. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen de kinderen en jongeren een compensatie van 1.500 tot 7.500 euro krijgen.

Niet alleen ouders werden getroffen door de toeslagenaffaire. Ook kinderen ervoeren de stress van het schandaal en daarom werden er gesprekken gestart waarbij getroffen jongeren advies konden geven over compensatieregelingen. „Het verlies aan jeugd is op geen enkele manier met terugwerkende kracht te repareren. Het kabinet kan wel hun leed erkennen en bijdragen aan een betere toekomst”, schrijft van Huffelen. „Hiervoor is een breed pakket aan ondersteuning nodig, inclusief een financiële tegemoetkoming.”

Hoewel de jongeren zelf een hoger bedrag voorstelden, is een gemiddelde compensatie van 5.000 euro gekozen op basis van eerdere compensatieregelingen voor jongeren, zoals de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Jongeren van gedupeerde ouders vanaf 18 jaar kunnen 7.500 euro krijgen, waar het kleinste bedrag is gereserveerd voor kinderen tot en met vijf jaar.

Naast de financiële compensatie komt er ook traumaverwerking voor de kinderen en jongeren en extra begeleiding bij maatschappelijke trajecten. Daarnaast wil Van Huffelen met de jongeren in gesprek blijven om ook hun inbreng te kunnen meenemen in de reparatieregelingen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Verder wordt er ook gesproken over compensatie voor ex-partners van gedupeerden. Naar verwachting krijgen circa 8.000 ex-partners slachtofferhulp en een eenmalige vergoeding van 10.000 euro. Wellicht krijgen zij ook schuldhulpverlening.