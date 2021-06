Film noir: verstrikt in een duister doolhof

Het befaamde Amerikaanse optimisme heeft de laatste jaren een stevige deuk opgelopen. Amerika is voor velen niet langer het land van de onbegrensde mogelijkheden, waar iedereen met ambitie en hard werken iets van zichzelf kan maken. „De Amerikaanse droom is dood”, verklaarde Donald Trump. Niet alleen zijn fans, maar ook Trumps felste critici geven hem daarin vaak gelijk.

Het geloof in de Amerikaanse droom is misschien niet helemaal dood, maar de droom ligt wel aan de beademing. De Verenigde Staten gingen al eerder door zulke perioden van zwartgalligheid, twijfel en zelfkritiek. In de jaren veertig en vijftig leverde dat sombere en fatalistische wereldbeeld zelfs een heel eigen filmstijl op: film noir.

Daarmee worden in de eerste plaats de Amerikaanse misdaadfilms getypeerd die draaiden om stoere maar gedoemde mannen met een regenjas en gleufhoed, die verstikt raken in het misdadige web van een femme fatale – doorgaans met een dodelijke afloop. Beroemde klassiekers zoals Double Indemnity (Billy Wilder, 1944), The Postman Always Rings Twice (Tay Garnett, 1946) en Out of the Past (Jacques Tourneur, 1947) zijn nog steeds beeldbepalend voor het genre.

De term is verzonnen door Franse filmrecensenten die het begrip ‘film noir’ gebruikten voor de nieuwe sombere toon in Amerikaanse cinema van de jaren veertig. Pas sinds de jaren zeventig is de term algemeen aanvaard. Dat is niet toevallig ook de periode waarin de eerste golf neo-noirs en remakes van noir-klassiekers is gemaakt. Robert Mitchum, die zijn roem te danken had aan de eerste bloeiperiode van de stijl, kon in de jaren zeventig nog hoofdrollen spelen in neo-noirs, zoals een remake van de klassieker The Big Sleep.

Film noir heeft bijna altijd een fatalistische strekking en gaat daarmee lijnrecht in tegen de boodschap van de Amerikaanse droom. Personages zijn géén heer en meester over hun eigen lot, de samenleving biedt géén eerlijke kans aan iedereen die hard wil werken en aan het einde van het verhaal komt níét alles toch nog goed.

In de tijd zelf werden de films vaak getypeerd als melodrama’s. Dat is veelzeggend. Emoties – niet zelden seksuele obsessies – zijn in film noir sterker dan het vermogen van de mens om de toekomst rationeel en planmatig uit te stippelen. Dit is de periode waarin de ‘heist-film’ met John Hustons meesterlijke The Asphalt Jungle (1950) is uitgevonden: een film waarin een bonte groep criminelen een ingewikkelde, spectaculaire kraak plant, nauwgezet uitvoert en daarna toch tegen de lamp loopt. James Naremore, de beste historicus van film noir, wijst erop dat zo’n ontknoping perfect past in het duistere wereldbeeld van het genre. Elk menselijk streven eindigt steevast in een echec.

Tarotkaarten, waarzeggers, laveloze dronkenschap, black-outs, geheugenverlies, obsessies, wanen, dromen en nachtmerries zijn niet zelden terugkerende elementen in noir. De ratio is niet bestand tegen de mysterieuze krachten die het menselijke bestaan werkelijk beheersen. Geen wonder dat de surrealisten enorme liefhebbers waren van film noir. De ingewikkelde plots zijn soms onnavolgbaar. Hoe kan dat ook anders zijn? Er loopt in het leven nu eenmaal zelden een directe, rechte lijn van A naar B.

Mede vanwege de fatalistische levenshouding is de flashback een geliefd vertelmiddel. De hoofdpersoon is al gedoemd en verloren voordat de film goed en wel is begonnen. In het zeer invloedrijke Double Indemnity doet de hoofdpersoon zijn verhaal terwijl hij zwaargewond in een dictafoon spreekt in een nachtelijk kantoor. In D.O.A. (1950) komt de held dodelijk vergiftigd aan bij het politiebureau. „I want to report a murder. Who was murdered? Me.” In Sunset Boulevard (1950) drijft de verteller al bij aanvang dood in een zwembad.

In film noir komt misdaad vaak dichtbij – de dreiging speelt zich in huiselijke kring af; de dader is niet zelden een naaste die een vals dubbelspel speelt. De crimineel is een tamelijk gemiddelde man of vrouw; geen uitgesproken monster of een doorgewinterde beroepscrimineel. Als de slechterik al een beroepscrimineel is, krijgt hij menselijke trekken mee. Politiemannen zijn vaak corrupt, of spelen slechts een ondergeschikte rol. ‘Law and order’ bestaan vooral op papier. In het subversieve en ontregelende The Prowler (1951) van Joseph Losey blijkt een geüniformeerde politieman zelf een koude en gewetenloze moordenaar te zijn.

Waar komt al dat pessimisme vandaan? Het wonderlijke is misschien niet zozeer dat filmmakers zulke serieuze verhalen wilden vertellen. Regisseurs willen met hun werk vaak meer doen dan louter amuseren. Dat is op zich niet zo verrassend. Het wonderlijke is eerder dat zulke sombere en soms maatschappijkritische films zo populair waren – ze werden aan de lopende band afgeleverd. Er zijn honderden films noirs gemaakt en vele daarvan zijn zeer de moeite waard.

Populaire films associëren we doorgaans met escapisme – met het oproepen van een droomwereld waarin alles heel en goed is. Maar ook een sombere film kan een niet te versmaden vorm van escapisme bieden. De kijker kan zich een paar uur heerlijk laven aan romantisch ingekleurde doem. Dat kan een moment zijn om even niet de psychische inspanning te hoeven leveren om altijd maar de moed erin te houden, wat een prettige ervaring kan zijn. Ook een negatieve en duistere film kan daarom best enkele uren puur escapisme bieden.

De tijden waren er ook naar: met de economische crisis en de opkomst van het fascisme in de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en vervolgens het begin van de Koude Oorlog met het ontstaan van de nucleaire wapenwedloop. De filmcensuur liet wat meer toe in de duistere oorlogsjaren – men begreep zeer wel dat in moeilijke tijden al te suikerzoete films juist averechts zouden kunnen werken op de publieke moraal.

Een overmaat aan filosofisch pessimisme kán leiden tot politieke gelatenheid en onverschilligheid. Maar een meer maatschappelijk gericht pessimisme kan juist een impliciete oproep bevatten tot radicale verandering. Film noir had in sommige gevallen zo’n maatschappelijke en zelfs politieke dimensie.

Voor Hitler uit Europa gevluchte regisseurs als Billy Wilder en Fritz Lang keken met scepsis en soms dedain naar de Amerikaanse consumptiemaatschappij en massacultuur. Sporen daarvan zijn terug te vinden in hun films. Ook bestond er een significante overlap tussen de beste makers van film noir en de regisseurs en acteurs die verstrikt raakten in de anti-communistische heksenjacht in Hollywood, omdat ze op enig moment lid waren geweest van de communistische partij. Dat fenomeen is wel omschreven als ‘red noir’.

Film noir bleek zeer geschikt te zijn om op een compromisloze manier maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen. Daarbij konden thema’s aan de orde komen zoals de ijzeren greep van de gokwereld op de bokssport in Body and Soul (1947). De verwevenheid van de onderwereld en bovenwereld in het kapitalisme staat centraal in Force of Evil (1948). The Lawless (1950) en Sweet Smell of Succes (1957) gaan over de funeste maatschappelijke rol van sensatie-media. Onversneden, haatdragend racisme komt scherp in beeld in No Way Out (1950) en Odds Against Tomorrow (1959).

Rechts Amerika deed zulke kritische films af als ‘on-Amerikaans’ – lees: anti-Amerikaans. Dat is inmiddels nauwelijks meer voorstelbaar, nu rechtse populisten zoals Trump juist zelf vooroplopen in het naar beneden praten van hun eigen land.

Film noir gaat, anders dan wel wordt aangenomen, dus niet alleen maar om stijl en sfeer, maar wel degelijk ook om de thema’s. Vooral de maatschappijkritische kant van dit rijke filmverleden kan in de huidige tijd van Black Lives Matter en #MeToo een hernieuwde bron van inspiratie zijn. Het genre heeft zijn zeggingskracht nog altijd niet verloren. Film noir gaat een stralende toekomst tegemoet.

