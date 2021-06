Drie jaar cel voor verhuurder ontploft pand Antwerpen

De verhuurder van een Antwerps pand waar in 2018 een verwoeste gasexplosie plaatsvond heeft dinsdag van de Belgische rechtbank drie jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Dat schrijven Belgische media dinsdag. Twee personen kwamen bij de explosie om het leven. De man, Hamdi C., moet de slachtoffers van de ontploffing ook 2,5 miljoen euro betalen. De eigenaar van het pand werd vrijgesproken.

De rechtbank vindt C. schuldig aan „onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen”, omdat hij op de hoogte was geweest van de deplorabele staat van het gasnetwerk in het pand en te weinig gedaan zou hebben om dit te verhelpen. In het pand hing voor de explosie een gaslucht en uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de oorzaak van de ramp een ophoping van gas in een oude gasbuis was, nadat iemand in de kelder in oude gasmeter had opengedraaid. Het aansteken van een kaars of een sigaret veroorzaakte vervolgens de ontploffing. C. huurde het betreffende pand van de eigenaar en verhuurde het illegaal door.

Lees ook: Twee doden door explosie in centrum Antwerpen

Niet-erkende monteur

„De beklaagde liet geldgewin primeren op de veiligheid van zijn huurders. De beklaagde gaf geen enkel gevolg aan de gasgeur. De explosie had voorkomen kunnen worden en zijn houding heeft het leven gekost aan twee personen”, stelt de Belgische rechtbank. Enkele maanden voor de fatale explosie was er al eens een gaslek geweest in het gebouw, waar de verhuurder van op de hoogte was. „Mocht er toen een professionele herstelling van de gasbuis hebben plaatsgevonden, zou het drama niet gebeurd zijn”, benadrukte de rechtbank. C. had het gasnetwerk destijds laten nakijken door een niet-erkende monteur. Bovendien werd volgens de rechtbank de gasinstallatie niet onderhouden of regelmatig gecontroleerd.

Bij de explosie op 15 januari 2018 werden drie panden op de Paardenmarkt in Antwerpen volledig verwoest. Een 26-jarige Afghaan en een 39-jarige Belg overleefden de ramp niet, 27 bewoners raakten gewond.