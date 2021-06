‘DPG Media wil RTL Nederland en RTL België kopen’

Het Belgische mediabedrijf DPG Media wil RTL Nederland en RTL België overnemen. Dat meldt de Vlaamse krant De Tijd dinsdag. DPG is uitgever van onder meer Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Nu.nl en verschillende regionale kranten. De Luxemburgse RTL Group bevestigt aan persbureau ANP dat het „de strategische opties voor RTL Nederland en België bekijkt”, maar wil verder geen commentaar geven.

RTL zette de Nederlandse en Belgische onderdelen volgens geruchten eerder dit jaar in de verkoop. Het bedrijf verkocht eerder al de Franse zender M6 en zou bezig zijn aan een herschikking van de portefeuille. Vorige week moesten de bindende biedingen van geïnteresseerden in de verschillende onderdelen bij de RTL-groep binnen zijn.

De overname van de Belgische RTL-tak zou DPG samen met de Franse uitgever Rossel doen, die de Belgische krant Le Soir uitgeeft. De twee bedrijven zouden voor RTL België tussen de 200 en 250 miljoen euro over hebben. Naast DPG zou ook telecombedrijf VodafoneZiggo in de race zijn voor een overname van RTL Nederland. Onder RTL Nederland vallen de televisiezenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z, weersite Buienradar en de streamingdienst Videoland.

Marktconcentratie

De belangstelling van DPG houdt RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar bij navraag „niet bezig”, omdat het vooruitzicht van een overname door DPG volgens hem „extreem voorbarig is”. „In het kader van marktconcentratie in de journalistiek zou ik er niet enthousiast van worden”, zegt hij. „Maar vanuit RTL Nieuws bekeken kun je in positieve zin zeggen dat we complementair zijn, aangezien wij extreem goed in video zijn en DPG in Nederland niet. Alleen online concurreren we met hun titels.” Hij noemt zijn redactie „de meest efficiënte die er is” dus „het zou bizar zijn om aan onze redactie te morrelen.”

Dat RTL Nieuws recent in een aparte BV is geplaatst heeft volgens Taselaar dan ook „niets te maken” met de oplevering van RTL Nederland. De directie van RTL legde daarover twee maanden geleden aan vakblad Villamedia uit dat RTL Nieuws „feitelijk opereert als een productiehuis met zijn eigen behoeftes en eigen dynamiek waaronder fluctuaties in het aantal fte’s”. De „complexe rapportage” die daaruit voortvloeit wil de bedrijfsleiding van het RTL-concern vereenvoudigen.