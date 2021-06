Dit zijn de 11 állerdomste dingen die je tijdens een sollicitatie kunt doen

Vorige week schreef ik over sollicitatieblunders en dat er daar zoveel van zijn omdat iedereen ze maakt. Nou ja zóveel, dat ik ze niet in één aflevering kreeg. Daarom vandaag verder. Met nummer 9.

9 Wees niet te eerlijk op je eerste gesprek. Zeggen dat je een ochtendhumeur hebt dat „tot diep in de middag voortduurt” bijvoorbeeld. Vragen waarom, als ze zo’n tof bedrijf zijn, ze toch zo’n groot verloop hebben. Zeggen dat je een ‘denker’ bent in plaats van een ‘doener’ als je bij de McDonald’s solliciteert. Al meteen zeggen welke taken van de baan je niet leuk vindt, een uitgebreid eisenpakket op tafel leggen en vragen hoe snel de doorgroeimogelijkheden gepland zijn. Voortdurend over het salaris beginnen.

Maar ook zeggen dat je het „wat rustiger aan wilt gaan doen en daarom op deze baan hebt gesolliciteerd” is niet zo handig. Zeggen dat je lastig je bed uitkomt als je solliciteert voor de functie van verloskundige. Maar ook binnenkomen met de glossy van het bedrijf waarin je alle taalfouten hebt omcirkeld, of „nee” zeggen als ze vragen of je nieuwe dingen wilt leren – gooi er alsjeblieft af en toe een leugentje om bestwil tussendoor om de stemming erin te houden.

10 Praat niet te veel. „Twee uur aan het woord zijn van de adrenaline en dan onderweg naar huis nog denken dat het een goed gesprek was met een goeie ‘klik’” zoals een lezer schreef – doe maar niet.

11 Maar te weinig praten is ook weer niet goed. Zeg in ieder geval altijd duidelijk waarom je de baan zou willen. Je op de vlakte houden omdat je niet te „eager” over wilt komen is soms prima op een date, maar niet op een sollicitatie.

12 Zenuwachtig zijn is normaal, maar probeer het wel een beetje binnen de perken te houden. Maak dus geen grote stapels spiekbrieven waar je bij elke vraag omstandig doorheen gaat zitten bladeren. Flauwvallen is ook nergens voor nodig.

13 Bereid je liever gewoon goed voor! Ik vond het ongelooflijk om te lezen, maar er zijn dus mensen die de site van het bedrijf waar ze komen solliciteren niet eens bekijken. Die de krant niet lezen waar ze op gesprek komen. Die niet weten wat het bedrijf doet waar ze zijn, en dat gaan vragen tijdens het gesprek. Die niets weten over de gemeente waar ze solliciteren „behalve dat de mannen er vaak van huis zijn” (Den Helder, marine) – kom op zeg!

14 Vergeet ook niet dat je sollicitatie al begint op het moment dat je de deur uitstapt. Want de auto waarachter je hinderlijk hebt zitten bumperkleven is altijd van degene met wie je later het gesprek hebt en de man naast wie je in de lift een wind laat, natuurlijk ook.

Een lezer schreef dat sollicitanten soms tijdens het wachten al worden geobserveerd. Ga daar dus ook niet uitgebreid in je neus zitten peuteren of omstandig aan je achterste zitten krabben en vervolgens aan je vingers ruiken.

Maar zelfs na de sollicitatie ben je niet veilig, schreven lezers. Ga dus niet maniakaal staan lachen op de parkeerplaats en ram bij het uitparkeren geen containers of de auto van de ceo.

15 Ga niet eten of drinken. Zoals de lezeres die op een hete dag chocoladekoekjes had aangepakt en die overal overheen had gekliederd. Iemand die van de zenuwen drie liter water had gedronken en bijna uit elkaar knapte. Iemand die vier flesjes spa rood had gedronken en een half uur had zitten boeren. Iemand die koffie had gemorst over de ondervrager én over het witte tapijt (waarom hebben bedrijven sowieso wit tapijt, hou daar eens mee op, bedrijven!).

Neem gewoon een glas water en laat het daarbij. Om stukjes tussen je tanden, oprispingen, geklieder en allergieën te vermijden. Water kun je trouwens ook met een gerust hart over alles, jezelf en iedereen heen gooien.

16 Doe niets de nacht ervoor. Je zou zeggen dat het voor de hand ligt, maar ga niet tot vijf uur ’s ochtends zitten bieren als je om negen uur je sollicitatie hebt, haal niet de nacht ervoor door om een deadline te halen en kom niet rechtstreeks van wintersport met al je bagage nog bij je.

Over alcohol gesproken: neem ook liever geen fles wodka mee naar een sollicitatie die je in de hal per ongeluk stukgooit – man man man. Echt gebeurd.

17 Ga ook niet je vorige werkgever de grond in zitten boren. Want je ondervrager is altijd de beste vriendin van je voormalige personeelsfunctionaris, of de neef van je huidige manager.

18 Maar het allerdomste wat je kunt doen tijdens je sollicitatie is niet weten waar je zit – zoals een band die „hello New York!” roept terwijl ze in Chicago staan. Begin dus niet enthousiast over bedrijf X terwijl je bij bedrijf Y bent, ga niet de geneugten van gemeente A zitten bezingen terwijl je in gemeente B bent en prijs niet een ceo zonder dat je zeker weet dat die daar ook écht werkt.

19 O ja en ga niet op de stoel van de baas zitten als je binnenkomt. Nou, dan denk ik dat we wel rond zijn. Laten jullie nog even weten hoe het ging?

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.