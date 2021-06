Oxfam Novib: boeren en arbeiders profiteren nauwelijks van winst supermarkten

Grote supermarktketens hebben tijdens de eerste acht maanden van de coronacrisis winst gemaakt, maar dat geld gaat niet naar de boeren en arbeiders in fabrieken waar de bedrijven mee samenwerken. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib dinsdag in een nieuw verschenen rapport. De organisatie heeft naar grote supermarktketens zoals Ahold Delhaize (moederbedrijf van Albert Heijn), Walmart en Tesco gekeken. Ook zijn de voedselketens van de Nederlandse Jumbo en Plus onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna geen enkele supermarkt enige substantiële coronagerelateerde steun heeft geboden aan arbeiders en boeren. Dat terwijl de winsten voor de bestuurders en het dividend voor aandeelhouders van beursgenoteerde supermarkten met 123 procent is gestegen, stelt het goede doel. De uitbetalingen zouden van 10 miljard dollar naar 22,3 miljard dollar (van 8,4 miljoen euro naar 18,7 miljoen euro) zijn gegaan.