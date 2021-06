Brussel begint nieuw onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Google

Ruim twee jaar nadat ze het bedrijf met een serie megaboetes trof, neemt de Europese Commissie Google opnieuw in het vizier. Dinsdag maakte Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekend een nieuw onderzoek te beginnen naar mogelijk machtsmisbuik door het Amerikaanse techbedrijf. De Commissie wil in het bijzonder nagaan of Google haar eigen diensten voortrekt op haar advertentieplatform.

Met het nieuwe onderzoek zet Brussel de strijd tegen machtsmisbruik van de Amerikaanse techgiganten onverminderd voort. Drie weken geleden opende ze nog een onderzoek naar Facebook, eerder dit jaar kwam ze met een formele klacht tegen Apple en eind vorig jaar klaagde ze Amazon aan. Het nieuwe onderzoek naar Google is al het vierde naar het bedrijf.

Lees ook: De vijf redenen waarom Big Tech nu getemd wordt door de EU

Dit keer richt de Commissie zich op de vraag of het bedrijf concurrentie hindert door eigen gebruikersdata alleen voor zichzelf te houden om zo een oneerlijke voorsprong te krijgen op externe bedrijven die op haar platforms willen adverteren. „Google verzamelt gegevens om gericht advertenties aan te bieden, verkoopt advertentieruimte en treedt ook op als online advertentiebemiddelaar”, aldus Vestager in een verklaring. „We zijn bezorgd dat Google het voor concurrerende online advertentiediensten moeilijker heeft gemaakt om te concurreren in de advertentiemarkt”.

Daarmee richt het onderzoek zich specifiek op de belangrijkste inkomstenbron van Google. Haar advertentiepraktijken liggen bovendien niet alleen in Europa onder vuur: ook in de Verenigde Staten loopt een klacht naar machtsmisbruik door het bedrijf bij zoekadvertenties. Tegelijk kan het nog lang duren voor het nieuwe EU-onderzoek tot resultaten leidt: het duurt niet zelden meer dan een jaar voor de Commissie conclusies trekt, en na een eventuele klacht gaat ook weer geruime tijd voorbij voor het tot een daadwerkelijke boete komt.

Het verklaart waarom de EU ondertussen werkt aan nieuwe wetgeving die machtsmisbruik door de techbedrijven anders aanpakt, en die het mogelijk moet maken in een eerder stadium in te grijpen. Met de zogeheten ‘Digital Market Act’ wil de EU grote techbedrijven extra regels opleggen om toegang te houden tot de Europese markt. Voor die wetgeving van kracht wordt kunnen niettemin nog wel jaren voorbij gaan.

In een eerste reactie liet Google weten „constructief” aan het onderzoek te zullen meewerken. „Duizenden Europese bedrijven gebruiken onze advertentiediensten om nieuwe klanten te bereiken en inkomsten voor hun website te genereren. Dat doen ze omdat die concurrerend en effectief zijn”, aldus een woordvoerder in een verklaring.