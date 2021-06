België geeft Congo roofkunst terug: ‘Wat illegitiem verkregen is, is niet van ons’

Zijn „diepste spijt”, uitte koning Filip vorig jaar voor de Belgische wandaden in de voormalige kolonie Congo in een onverwachte brief ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land. Bijna een jaar later volgt een nieuwe onverwachte en belangrijke stap in de omgang van België met zijn koloniaal verleden: het land geeft alle Congolese roofkunst die zich in het AfricaMuseum in het Belgische Tervuren bevindt terug aan Congo. De objecten reizen niet direct terug, wel wordt het Afrikaanse land wettelijk eigenaar van 883 – en misschien uiteindelijk tienduizenden stukken. Meer Europese landen zijn bezig met de eigendomsstatus van koloniale roofkunst. In Nederland omarmde minister Van Engelshoven in januari dit jaar een advies van de Raad voor Cultuur om roofkunst onvoorwaardelijk te restitueren, als het land van herkomst daar om vraagt.

De Belgische regering wil met de ambitieuze beslissing voorbij het symbolieke treden dat te vaak met restitutiebeleid gepaard gaat, legt staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (Parti Socialiste) uit in een interview met NRC. „Veel andere landen kiezen ervoor om stuk voor stuk te bekijken of en hoe objecten terug moeten naar het land van herkomst. Wij vonden het hoog tijd voor een globale aanpak voor deze objecten. Alles wat illegitiem verkregen is, is niet van ons. Punt.”

kitumba-beeld uit de collectie van het AfricaMuseum in Tervuren. Het fungeerde als een befaamde, bovennatuurlijke fetisj, een God. In 1878 werd het beeld gestolen door de Belgische handelaar Alexandre Delcommune van de Congolese chef Ne Kuko. Eenuit de collectie van het AfricaMuseum in Tervuren. Het fungeerde als een befaamde, bovennatuurlijke fetisj, een God. In 1878 werd het beeld gestolen door de Belgische handelaar Alexandre Delcommune van de Congolese chef Ne Kuko. Foto J.M. Vandyck / KMMA Tervuren

Om hoeveel objecten gaat het?

„In het museum bevinden zich zo’n 80.000 objecten uit de koloniale periode van 1885 tot 1960. Die kun je in drie categorieën indelen. 1 procent zijn objecten waarvan we nu al weten of sterke vermoedens hebben dat ze op illegitieme wijze in ons bezit zijn gekomen: gestolen, meegenomen na moordpartijen, etcetera. We hebben geen enkele reden om die objecten nog te bezitten, ze behoren niet toe aan het Belgische volk, en dus wordt het wettelijk eigendom overgeheveld naar Congo. Ze kunnen hier blijven totdat musea daar de middelen hebben om de collecties goed terecht te laten komen. Maar zodra de Congolezen een stuk terugvragen, zal dat gebeuren.

Al kunnen deze objecten nog niet direct fysiek terug, wettelijk zijn ze straks wel al van Congo

„Dan zijn er ook objecten, zo’n 60 procent, waarvan we weten dat ze legitiem verkregen zijn. Ze waren een gift of zijn tegen een eerlijke prijs verkocht. Die blijven ons eigendom. De overige stukken, zo’n 35.000, vallen in de meest complexe categorie: daar weten we niet van hoe we ze verkregen hebben. We verplichten ons ertoe om het wetenschappelijk onderzoek naar deze stukken de komende jaren te versnellen. Ook hercategoriseren we ze. Vandaag zijn ze nog gecategoriseerd als ‘publiek domein’, wat betekent dat de stukken niet overgedragen kunnen worden. Ze worden straks ‘privaat staatseigendom’, waardoor dat voortaan wel kan. Mochten hiervan stukken illegitiem verkregen zijn, dan worden ook die eigendom van Congo. We focussen nu eerst op Congo en deze collectie, maar we zijn van plan hierna ook hetzelfde te doen met stukken uit Rwanda en Burundi, en in andere musea.”

In 2019 al vroeg de Congolese president Felix Tshisekedi het Congolese erfgoed terug. Waarom valt dit besluit nu?

„In de loop der jaren zijn er vaker verzoeken geweest om dit soort objecten terug te geven. Dat we dat nu doen, is een opeenstapeling van een aantal zaken uit de laatste jaren. Het eerste is de Black Lives Matter-beweging, die ook in de Belgische samenleving een stevige invloed heeft gehad. Onze relatie ten opzichte van onze voormalige kolonie is daardoor bovenaan de politieke agenda beland. Werk maken van onze omgang met het koloniaal verleden was bij het aantreden van onze regering in oktober ook expliciet onderdeel van onze doelstellingen.

„Daar komt de spijtbetuiging van de koning vorig jaar bij. Het was voor het eerst dat de koning zoiets deed, en dat heeft de deuren opengezet voor een groter maatschappelijk debat. Momenteel onderzoekt ook een parlementaire commissie ons koloniaal verleden. Hun eerste verslag wordt tegen het einde van de zomer verwacht, maar we hebben daar contact mee en de teruggave van deze objecten was een van hun adviezen.”

Gaat u samenwerken met de Congolese autoriteiten?

„Onderdeel van het verzoek van Tshisekedi in 2019 was om het erfgoed geleidelijk terug te krijgen, om te kunnen garanderen dat de stukken daar goed bewaard kunnen worden. De komende maanden willen we dan ook samen met de Congolese autoriteiten gaan bekijken om welke objecten het gaat en ze begeleiden in het proces om ze terug te krijgen. We zullen samenwerken om de collecties daar goed op te laten vangen.”

Een houten beeld van een mannelijke figuur die waarschijnlijk een voorouder van opperhoofd Lusinga voorstelt. Het is in 1884 geroofd door Émile Storms in het gelijknamige dorp Lusinga. Foto J.M. Vandyck / KMMA Tervuren

Hoe ingrijpend is deze beslissing voor het AfricaMuseum?

„Het museum was zelf vragende partij voor deze aanpak, het is dus zeker in overleg met hen gebeurd. Een nieuwe hervorming van het museum zal hierdoor ook niet nodig zijn. Als je kijkt naar de grootte van de totale collectie, gaat het alsnog om een marginaal aandeel. Ik betwijfel dat de afwezigheid van deze objecten zal opvallen.

Meer landen hebben de laatste jaren aangegeven roofkust te zullen terugkeren. In de praktijk gaat dat vaak langzaam. Hoe voorkomt u dat dit voornemen dode letter blijft?

„In de meeste landen wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijk eigendom en fysieke teruggave. Wij hebben er juist bewust voor gekozen dat wel te doen. We wéten dat deze objecten niet van ons zijn. En al kunnen ze nog niet direct fysiek terug, wettelijk zijn ze straks wel al van Congo. Dat is misschien minder ‘sexy’ dan met een grote aankondiging naar Congo afreizen om een paar objecten terug te geven, maar heeft volgens ons wel direct een veel grotere impact. Als je echt een toekomstbestendig partnerschap met elkaar wil opbouwen, is het die grootschalige aanpak die we nu nodig hebben.”