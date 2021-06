‘Ministeries verhullen begrotingscijfers voor Kamer’

De ministeries van Financiën en Onderwijs hebben in 2017 onderling afspraken gemaakt om de ontstane begrotingsruimte niet zichtbaar te maken voor het parlement „door met verhullend vakjargon te strooien”. Dit zegt Ewout Irrgang, oud-Kamerlid voor de SP en collegelid van de Algemene Rekenkamer. Irrgang noemt het een kwalijke zaak. „Kamerleden moeten zélf een afweging maken over de besteding van publiek geld, maar op dit moment krijgen zij onvoldoende informatie om hun budgetrecht goed te kunnen uitoefenen.”

Irrgang hekelt ook de gang van zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een deel van het budget van dat ministerie is bestemd voor universiteiten. Daarvan gaat 2,5 miljard euro naar onderwijs en 2,2 miljard euro naar onderzoek. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat als de studentenaantallen lager uitvallen dan verwacht, er geld overblijft. Het ministerie verwerkt zo’n financiële meevaller vervolgens niet in de schattingen van de benodigde uitgaven.

Matige ramingen vergroten het risico op ondoelmatige overheidsuitgaven, stelt de Rekenkamer. Bovendien is de rijksoverheid bij het uitgeven van publiek geld verplicht het parlement toestemming te vragen: het zogenoemde budgetrecht.

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de meerjarenbegrotingen van de uitgaven. Het parlement keurt elk jaar na Prinsjesdag weliswaar de begroting van één jaar, het volgende jaar, goed, maar minder bekend is dat in de begroting ook ramingen voor de volgende vier jaren zitten, zegt Irrgang. „De Tweede Kamer realiseert zich dat het belangrijk is, maar kan daar niet goed de vinger achter krijgen. Daarom zijn we daar ingedoken.” De Rekenkamer heeft zich beperkt tot vier ministeries: Onderwijs, Infrastructuur, Justitie en Defensie. Het doel? Laten zien welke keuzes achter de meerjarenramingen zitten. En wat blijkt: de Tweede Kamer ziet die keuzes niet of onvoldoende.

Waarom is dat een probleem?

„De Tweede Kamer kan niet altijd zien dat er ergens keuzes zijn gemaakt die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de overheid. Anders gezegd: de Kamer kan zo niet bepalen wat de begrotingsruimte is. Kan er straks meer of minder worden uitgegeven dan gedacht?”

Kunt u een voorbeeld geven?

„Het ministerie van Defensie heeft te maken met personeelstekorten, maar de meerjarenramingen gaan uit van voldoende personeel. In de praktijk vallen de uitgaven mee, omdat het personeelstekort nog steeds niet is opgelost. Ook hier blijft dus geld over, maar dat heeft het ministerie niet verwerkt in de ramingen. Dan ziet de Tweede Kamer niet dat er positieve begrotingsruimte is.”

Waarom werken ministeries zo?

„Dat is lastig te zeggen, want dat hebben we niet onderzocht. Ik kan me voorstellen dat het handig kan zijn om reserves achter de hand te hebben mocht er ooit een financiële tegenvaller komen. Dan kan de minister bepalen wat te doen met de ontstane ruimte. Toch heeft de Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord.”

Betekent dit dat de meerjarenramingen kwalitatief niet goed zijn?

„Het ministerie van Onderwijs gaat er van uit dat universiteiten 65 procent van de tijd aan onderzoek besteden, maar dat percentage is gebaseerd op tijdschrijven in 1984. Een heel ander tijdperk, nog voor het internet! Het ministerie blijft volhouden dat de ramingen van goede kwaliteit zijn. Hier ontbreekt gewoon een actuele grondslag voor de financiële bijdrage van het ministerie aan universiteiten. Dit hebben we ook gezien bij de begroting voor de vaarwegen, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is. Dat ministerie komt met een begroting alsof al het uitgestelde onderhoud is ingelopen, maar dat is niet het geval. De consequentie kan zijn dat je verslechterde voorzieningen krijgt. Ook hier bestaat het risico op ondoelmatigheid, omdat het uitstellen van onderhoud tot hogere kosten kan leiden.”

Zoiets kan het ministerie toch wel zien aankomen?

„Iedereen wil nieuwe bruggen bouwen, maar niemand wil nadenken over onderhoud of vervanging. De rijksoverheid kampt met een gebrek aan eigen zicht op wat er nodig is. We weten heel goed wat we aan schulden hebben, maar niet wat we in ons bezit hebben. „Nederland is samen met Duitsland een van de laatste landen die alleen uitgaven bijhouden, het zogenoemde kasstelsel.”

Wat zouden ministeries anders moeten doen?

„Wij hebben de minister van Financiën aanbevolen om de kwaliteit van ramingen te verbeteren. Dat kan door regels te maken over wat ‘realistisch ramen’ is. Dat is een begrip dat de minister zelf hanteert maar niet uitwerkt. Het kan in de wet worden vastgelegd, maar ook in voorschriften over de rijksbegroting. Hoewel hij verantwoordelijk is voor goed begrotingsbeheer, zegt hij niet de oplossing te zien in méér regels. Maar de huidige regels zijn zo abstract dat ze weinig betekenis hebben.”

En waar ligt de verantwoordelijkheid voor de Tweede Kamer?

„Het parlement kan zelf meer vragen stellen over de kwaliteit van de begrotingen. Daarvoor hebben we een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘eerste hulp bij ramingen’. Het overgrote deel van de jaarlijkse uitgaven is juridisch vastgelegd en maar zo’n 3 procent is flexibel inzetbaar. De Kamer zou dus ook meer inzicht kunnen vragen over wat met die flexibiliteit na het volgende jaar gebeurt, kortom: meer zicht vragen op meerjarige flexibiliteit.”

Hebben Kamerleden wel voldoende ondersteuning om ook het proces van ramingen nauwgezet te volgen?

„Kamerleden zullen altijd minder medewerkers hebben dan ministeries ambtenaren. Hoewel het uitgangspunt is dat de begroting realistische ramingen bevat, stelt onze eerste hulp bij ramingen Kamerleden in de gelegenheid om gerichtere vragen te stellen.”