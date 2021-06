Animaties op de grens tussen hallucinatie, droom en realiteit van Hisko Hulsing

Ooit ging het vrij langzaam met multi-talent Hisko Hulsing (49) – die schildert, animeert en componeert – inmiddels gaat het heel snel. Zes jaar werkte hij aan de 18 minuten durende, persoonlijke animatie Junkyard (2012), een visioen van een stervende man over vriendschap, drugs en verraad. Deze werd bedolven onder prijzen. Storyworld, het nieuwe museum voor strip, games en animatie in het Groningse Forum, wijdt de komende maand een tentoonstelling aan zijn in 2019 juichend ontvangen animatieserie Undone voor Amazon Prime. De achttien minuten animatie in zes jaar is nu vier uur animatie in anderhalf jaar.

Hulsing animeerde herinneringen in de documentaires als The Last Hijack (2011, over Somalische piraten) en Montage of Heck (2014, over Kurt Corbain). Waar hij bij Montage of Heck nog met zo’n 25 man, voor Undone beschikte hij als regisseur en production designer al over 25 medewerkers in Texas en 90 in Amsterdam.

Hulsing stijl is uniek, betoverend en arbeidsintensief: hij schildert decors met olieverf op canvas, die schilderijen worden dan zo nodig over digitale 3D-skeletten van ruimtes gevouwen. Voor personages gebruikt hij de rotoscoop, een techniek waarbij je beelden van echte acteurs overtekent. Het geeft Hulsings werk een zweverige, subjectieve levendigheid die geknipt is voor projecten als Undone, een metafysische mindfuck over kleuterleidster Alma die na een ongeval ruimte en tijd kan manipuleren. Maar is dat een superkracht, paranormale ervaring of psychose?

In Hulsings werk is de grens tussen hallucinatie, droom en realiteit überhaupt poreus. Op zijn 16de belandde hij na twee jaar fanatiek blowen in een cannabispsychose: een vormende ervaring waar hij vaak naar verwijst. Het komt ook ter sprake in het Groningse Spotlight, dat met olieverfschilderijen, storyboards, illustraties en filmfragmenten Hulsings ontwikkeling, motieven en technieken handzaam samenvat, met een extra paneel voor de nog ongerealiseerde kortfilm Resurrection, een macaber oorlogsvisioen op muziek van Sjostakovitsj. Eigenlijk wil je na Spotlight nog veel meer Hulsing zien. In zijn huidige tempo is hij snel rijp voor een grotere expositie.

Tentoonstelling Hisko Hulsing, Spotlight, t/m 4/7 bij Storyworld in het Groningse Forum. Info: storyworld.nl ●●●●●