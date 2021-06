AD stelt met Rennie Rijpma eerste vrouwelijke hoofdredacteur aan

Rennie Rijpma (49) is de nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ze volgt Hans Nijenhuis op, die na vijf jaar hoofdredacteurschap terugkeert in een schrijvende functie. Rijpma is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur in de 75-jarige geschiedenis van de krant. Ze begint op 1 juli, zo staat in een verklaring van uitgever DPG Media.

Op dit moment is Rijpma nog adjunct-hoofdredacteur bij het AD, een positie die ze de afgelopen vier jaar vervulde. Haar journalistieke loopbaan begon bij het ANP, waar ze als rechtenstudent terechtkwam. Ze werkte er tot 2012 als rechtbankjournalist, stadsverslaggever, chef entertainment en chef binnenland. In 2012 stapte Rijpma over naar het AD, waar ze sindsdien in verschillende leidinggevende functies werkzaam is.

Als adjunct-hoofdredacteur orkestreerde ze de afgelopen jaren de digitale groei van de website van het AD. Ze wil er als hoofdredacteur de komende jaren voor zorgen dat online bezoekers „net zoveel van ons gaan houden” als abonnees van de papieren krant. Volgens directeur en uitgever Erik van Gruijthuijsen is het een „keuze voor verdere vernieuwing en groei, maar ook voor continuïteit”.