Zweedse regering gevallen na motie van wantrouwen

De Zweedse regering is maandag gevallen. Een meerderheid van de Riksdag, het parlement van het Scandinavische land, steunde een motie van wantrouwen tegen premier Stefan Löfven. Hij heeft een week de tijd gekregen om af te treden en de opdracht te geven een nieuwe regering te vormen of nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Löfven gaat zich beraden op zijn vervolgstappen, zei hij maandag tijdens een persconferentie, melden Zweedse media.

De minderheidsregering lag onder vuur vanwege plannen van de premier om de Zweedse huizenmarkt te dereguleren. Löfven wilde huisbazen toestaan markttarieven te vragen voor nieuwe huurappartementen. Zweden heeft strikte huurregels om prijzen betaalbaar te houden in steden, maar projectontwikkelaars zijn daardoor minder geneigd om nieuwe woningen te bouwen. Mensen die een huis willen huren, staan soms jaren op een wachtlijst. De Linkse Partij was bang dat de plannen van Löfven de kloof tussen arm en rijk zouden vergroten.

Löfven is sinds 2014 premier van Zweden. Hij staat aan het hoofd van de sociaal-democratische partij S en vormt een regering met de Groenen, de Centrumpartij en de Liberalen. In 2018 werd zijn regering ook al weggestuurd toen een motie van vertrouwen niet genoeg steun kreeg. Hij is de eerste premier van Zweden die weg moet na een motie van wantrouwen.

Tijdens de persconferentie zei Löfven binnen een week een oplossing te willen vinden. Wat hij daarvoor precies gaat doen, wilde hij niet zeggen. Als het hem niet lukt, dan zullen er binnen drie maanden vervroegde verkiezingen plaats moeten vinden. Die zijn sinds 1958 niet gehouden in Zweden. Löfven zei dat hij in dat geval aan wil blijven als partijleider.

Correctie (21 juni 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat het Zweedse parlement is gevallen. Dat moest de Zweedse regering zijn en is hierboven aangepast.