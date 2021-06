Werkgever: denk na over de weg terug naar kantoor

Terwijl de ene versoepeling op de andere volgde en de ene sector na de andere openging, was er een basisregel die van kracht bleef: ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Vanaf deze week mag ook de kantoormens weer fysiek naar het werk.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Of op die zin een uitroepteken volgt, is de vraag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet elke werknemer zit te wachten op een terugkeer van vijf dagen 9-tot-5 op kantoor. Hij heeft kunnen proeven aan een kantoortuinloosleven. Heeft ontdekt dat een videovergadering een vervanging kan zijn van een zakenreis met jetlag en dagen van huis. En welke werknemer heeft het ellebogengevecht om een zitplaats in de spits gemist, of de file?

Thuis kunnen de hoge hakken en het pak in de kast blijven. De vraag naar wol voor pakken daalde vorig jaar, net als die naar nette schoenen. Christian Louboutin zei het al ooit over de hakken die hij ontwierp: „Ik zou het vreselijk vinden als iemand naar mijn schoenen keek en zou zeggen ‘dat ziet er comfortabel uit’.”

Maar de werknemer heeft na anderhalf jaar thuis ook ontdekt wat de geneugten van samenwerken zijn. Dat Zoomen en Teamsen voor brainstormen niet ideaal is. En dat werk ook bestaat uit de informele gesprekken met niet-directe collega’s. Een bedrijfscultuur geef je juist op die momenten aan elkaar door. Impliciete kennis laat zich niet eenvoudig verspreiden zonder een echte koffieautomaat.

De verschillen tussen sectoren zijn natuurlijk groot, tussen generaties ook. Het werken vanaf een gezamenlijke keukentafel of de bank, vanuit de slaapkamer of een eenkamerappartement is minder ideaal dan werken in een echte studeerkamer met fatsoenlijke stoel, tafel en licht. De scheiding tussen werktijd en privétijd kan al snel fluïde worden. En de een functioneert nu eenmaal beter thuis en was ongelukkig op kantoor, de ander is thuis ongelukkig en wil juist dolgraag naar kantoor.

Die verscheidenheid stelt andere eisen aan het post-coronakantoor, en daarmee aan de postcoronawerkgever. Gemiddeld verwachten Nederlanders na de coronacrisis acht uur per week vanuit huis te gaan werken, zo bleek uit een enquête die het Centraal Planbureau (CPB) hield. Dat is ruim twee keer zoveel als voor de coronacrisis, toen zij naar eigen zeggen 3,8 uur per week vanuit huis werkten. Ook uit rondvragen van NRC, begin dit jaar en vorige maand, bleek dat werkgevers denken dat hun kantoorpersoneel ongeveer de helft van de week blijft thuiswerken.

Lees ook: Niet meer volledig terug naar kantoor, maar wél vaker een ‘company party’

Dat vraagt een andere aanpak dan die de topman van JPMorgan, Jamie Dimon, hanteert. De grootste zakenbank wil al zijn werknemers terug op kantoor zien zodra het kan. In de herfst „ziet alles er gewoon weer uit zoals het was”. De topman van Goldman Sachs, David Solomon, noemde thuiswerken „een afwijking”.

Het is aan een bedrijf om te bepalen hoe het post-coronakantoor eruitziet. Terug naar kantoor kan betekenen dat er hybride vormen van werken worden ingevoerd. Dat hoeft niet. Het nieuwe normaal, waarover in maart 2020 zoveel werd gesproken, zal een afweging van belangen moeten zijn. Maar voorkom dat zonder dat erover is nagedacht tegelijk met de werknemers het oude normaal terugkeert.