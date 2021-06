Ik laat 2vwo een schoolonderzoek maken over de onregelmatige werkwoorden. „Slapen”, zeg ik, en ze noteren sleep-slept-slept. „Spreken”, zeg ik, en ze noteren speak-spoke-spoken. „Uitgeven,” zeg ik, „zoals geld uitgeven, niet boeken bijvoorbeeld.” Er ontstaat paniek. „Uitgeven? Wat bedoelt u? Wat is dat? Watte?” Vooraan schudt een ventje zuchtend zijn hoofd. „Rustig maar”, zegt hij. „Uitgeven is gewoon een raar woord voor spenden.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl