Twee aangespoelde lichamen mogelijk van verdronken Duitse meisjes

De politie probeert twee lichamen te identificeren die de afgelopen dagen zijn aangespoeld in Rossum en Gendt. Dat bevestigt een woordvoerder van politie Oost-Nederland maandag aan NRC. Mogelijk gaat het om de lichamen van twee Duitse meisjes, die vorige week verdronken in de Rijn ter hoogte van Duisburg.

De meisjes van 13 en 14 jaar waren op woensdag aan het zwemmen met een 17-jarige vriendin toen ze in de problemen kwamen. De vriendin werd uit het water gehaald en overleed later in het ziekenhuis, de andere twee meisjes bleven onvindbaar. De Duitse hulpdiensten schakelden vervolgens de Nederlandse autoriteiten in. Het komt namelijk vaker voor dat mensen die in de Duitse Rijn verdrinken, aanspoelen in Nederland.

Op vrijdag spoelde een lichaam aan langs de Waal bij Rossum. Op zondag spoelde een tweede lichaam aan bij Gendt. De politie kan niet zeggen wanneer meer duidelijk wordt over de identiteit van de aangespoelde lichamen.