Spaanse premier laat Catalaanse separatisten vrij

Na ruim een jaar en acht maanden heeft de Spaanse regering van premier Pedro Sánchez besloten negen veroordeelde Catalaanse separatisten via een ‘pardon’ weer vrij te laten. De linkse coalitie van Sánchez’ socialistische PSOE en Podemos hoopt in ruil voor dat gebaar aan de independentistas op de nodige politieke steun uit Catalonië. De rechtse oppositie – van het liberale Cuidadanos tot het uiterst rechtse Vox – is fel gekant tegen het besluit van de regering.

De regering Sánchez zegt met het besluit in het „belang van heel Spanje te handelen”. Het is een eerste belangrijke stap in het overleg met separatistische Catalaanse partijen als de linkse ERC en het conservatieve Junts per Catalunya. De voorbije jaren zaten de onderhandelingen over de toekomst van Catalonië een door de starre opstelling van alle partijen muurvast. De separatisten willen een onafhankelijkheidsreferendum, maar daar wil de regering in Madrid niets van weten. Een uitweg leek niet in zicht.

Het conflict over het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen kwam in oktober 2017 tot een climax. Na een verboden referendum over afscheiding van Spanje werd een paar weken later de republiek Catalonië uitgeroepen. Kort daarop zette ‘Madrid’ de toenmalige regioregering van Carles Puigdemont buitenspel. De betrokken politici werden net als een tweetal actieleiders vervolgd door justitie. In oktober 2019 legde het Hooggerechtshof jarenlange celstraffen op aan negen Catalaanse separatisten voor opruiing en malversaties met gemeenschapsgeld. Voormalig vice-regiopresident Oriol Junqueras van de regio werd het zwaarst gestraft: hij kreeg dertien jaar. Acht andere separatisten kregen negen tot twaalf jaar cel. Puigdemont ging samen met vier ‘ministers’ op de vlucht en ontliep vooralsnog een veroordeling.

Wankele coalitie

In het verleden verzekerde Sánchez meermaals dat de veroordeelde Catalaanse regiopolitici en actieleiders hun straf uit zouden moeten zitten, maar daar is hij van terug gekomen. Dat deed hij met een reden. Na de val van zijn eerste regering in februari 2019, kost het hem ook na een pact met het radicaal-linkse Podemos moeite om aan de macht te blijven. Omdat beide partijen samen over slechts 155 van de 350 zetels beschikken, is steun van anderen zoals Baskische en Catalaanse separatisten vereist. Na het ‘pardon’ rekent hij op steun uit Catalonië voor het doorvoeren van bijvoorbeeld een begroting.

De conservatieve partijen protesteerden de afgelopen weken op verschillende manieren tegen het besluit van de regering. Een motie van de conservatieve Partido Popular om de gratie tegen te gaan haalde geen meerderheid in het parlement. Rechts Spanje zocht ook de straat als platform van verzet. De conservatieven en andere tegenstanders van het pardon verzamelden zich op zondag 13 juni op en rond het Columbusplein van Madrid om zich te laten horen. La Plaza de Colón stroomde vol met circa 25.000 mensen die massaal met Spaanse vlaggen zwaaiden. Ook droegen ze borden met teksten als: „Pinokkio stap op!” En: „Weg met Sánchez”.

Tijdens de betoging spraken woordvoerders met verschillende achtergronden, onder wie de bekende liberale oud-politica Rosa Diéz, hun onvrede uit over het beleid van de regering. „Als de regering delinquenten onder deze omstandigheden een pardon geeft, dan is de regering zelf schuldig aan het overtreden van de grondwet”, stelde Diéz.

De regering kon het pardon op basis van een wet uit 1870 uitspreken. Het pardon geldt niet voor Puigdemont, die zich als verdachte nog altijd in België buiten het bereik van de Spaanse justitie houdt. De Catalaanse separatisten vierden het besluit als een overwinning, maar hadden liever gezien dat de veroordelingen waren omgezet in vrijspraak. Ze zullen blijven aandringen op een rechtsgeldig referendum over afscheiding van Spanje.