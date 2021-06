Regisseur Steven Spielberg sluit deal met Netflix

Steven Spielberg heeft een contract gesloten met Netflix. De Amerikaanse regisseur en filmproducent, die zich eerder nog kritisch uitliet over videostreamingsdiensten, gaat met zijn productiebedrijf Amblin Partners meerdere films per jaar maken voor Netflix, zo heeft de dienst maandag bekendgemaakt. Netflix heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld gemoeid is met de deal.

Spielberg was eerder kritisch over het verdienmodel van streamingdiensten als Netflix en Hulu, dat volgens hem een bedreiging zou vormen voor traditionele bioscopen. Ook zou hij ervoor hebben gepleit films van zulke diensten uit te sluiten van deelname aan de Oscars, al ontkende hij dat later. Nu zegt de regisseur met de Netflixdeal een „geweldige kans” te hebben gekregen om „nieuw publiek te bereiken met nieuwe verhalen”.

Het contract met de streamingsdienst komt volgens Amerikaanse media niet in de plaats van de overeenkomst die Amblin momenteel al met filmproductiemaatschappij Universal Pictures heeft. Amblin Partners ontwikkelt en produceert films, waaronder klassiekers geregisseerd door Steven Spielberg zelf, zoals de Jurassic Park-reeks en Schindler’s List. Of Spielberg zelf ook films gaat regisseren voor Netflix, is niet bekend.