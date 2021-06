Ploumen ergert zich aan uitsluiting door rechtse partijen

Lilianne Ploumen van de PvdA stoort zich aan de „blokkade” die de twee rechtse partijen volgens haar hebben opgeworpen in de kabinetsformatie. Ze vindt het een „politiek zwaktebod” dat de VVD en het CDA bij voorbaat de PvdA en GroenLinks uitsluiten als coalitiepartner. Dat zei ze maandag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer tegenover de pers.

De fractieleider stoort zich aan het uitsluiten van de PvdA en GroenLinks „zonder opgave van inhoudelijke redenen”. Ook tijdens de gesprekken die de partijleiders dit weekend onderling hebben gevoerd, kwam dat volgens haar naar voren. „Er zijn meerderheidscoalities mogelijk, maar geen is echt onderzocht.” Wat Ploumen betreft moeten het CDA en de VVD zich bezinnen.

De twee linkse partijen hebben al een stap gezet, zegt Ploumen. „We zijn bereid met de rechtse partijen te praten, samen met GroenLinks.” De PvdA’er heeft tegen de informateur gezegd dat ze wil dat een meerderheidscoalitie onderzocht wordt.

Hamer ontvangt maandag zes fractievoorzitters, na een weekend waarin ze politici had gevraagd onderling te overleggen over de toekomst. Mark Rutte (VVD) was als eerste aan de beurt. Hij liet na het gesprek niet veel los. Hij is een voorstander van een coalitie met vier partijen, maar heeft geen idee hoe lang de formatie nog gaat duren. Rutte heeft in het weekend veel gebeld en overlegd, maar de positie van de VVD is daardoor niet veranderd. Vervolgens sprak Hamer met D66-leider Sigrid Kaag (D66). Dat gesprek vond digitaal plaats omdat Kaag in Luxemburg is.

LamyaeA Lamyae Aharouay Zou de VVD de regie moeten nemen in de formatie? Rutte: ,,Dat zijn van die lege hulzen joh. Het zijn van die fopspeenwoorden, je zuigt er op en er komt geen smaak uit. Vlgs mij is t vooral belangrijk dat we proberen zsm tot 4 partijen te komen die een meerderheid kunnen vormen.” 21 juni 2021 @ 11:42 Volgen

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

