Pandev for president

In een volgepropt toernooi waar het amper mogelijk is de tweede ronde níét te halen, stond vast dat Noord-Macedonië er meteen uit zou vliegen. Argumenten van realisten: een van de armste, kleinste, jongste landen van Europa staat nummer 62 op de wereldranglijst. Voer voor dromers: aanvaller Goran Pandev (1983) kan meer wonderen verrichten dan kwalificatie.

Allemaal kregen ze gelijk.

Pandev scoorde op het EK. De kers op de slagroom die hij nog iets langer opklopte om, samen met bondscoach Angelovski, te smullen van de één jaar ingevroren EK-taart. (De twee hebben zo’n symbiotische relatie dat zelfs hun kaalheid zich in eenzelfde patroon aftekent.) Hij ging tegen Nederland met pensioen, na een langere staat van dienst voor het Macedonische zelfvertrouwen dan Alexander de Grote.

Premier Zoran Zaev – die in de Arena ellebooggroetjes uitwisselde met Mark Rutte – moest onder Griekse druk een voorvoegsel aan de naam van zijn land toevoegen. Nu wordt hij gechanteerd door Bulgarije, dat het Macedonisch van taal tot dialect wil reduceren, voordat kan worden gesproken over toetreding tot de Europese Unie. Rutte hoeft hem er ook niet bij.

Nee, dan Goran Pandev. In een profiel werd opgetekend hoe Macedonische kinderen dwepen met zijn sticker voor hun Panini-album. De EU wordt in Pandevs leven misschien niet bereikt, maar wie maalt daarom, als je land en je held in een Panini-album staan.

Emilie van Outeren