Oud-premier Dries van Agt zegt lidmaatschap van het CDA op

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij was lid sinds de oprichting van de partij. In een persverklaring zegt hij dat hij „de onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk” niet langer kan verdragen.

Van Agt maakt zich zorgen over het recente stemgedrag van het CDA op „belangrijke moties” over de Palestijnse zaak. In elf gevallen was de stem van die fractie doorslaggevend voor verwerping van die moties. De moties gingen onder meer over erkenning van de Palestijnse staat, het koloniseren en annexeren van Palestijns grondgebied door Israël in strijd met het internationale recht, het veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza, en beëindiging van de Israëlische blokkade van Gaza. Van Agt vindt het onbegrijpelijk dat het CDA „het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan”. Hij signaleert dat CDA-Kamerleden stemmen tegen „de christelijke inspiratie” maar ook tegen de eigen politieke standpunten. Zo noemt het CDA de bezetting van Palestijns grondgebied illegaal.

Van Agt heeft er geen geheim van gemaakt al lange tijd niet meer op het CDA te stemmen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stemde hij op GroenLinks. Toen hij in februari de vraag kreeg of hij nog CDA-lid was, antwoordde de oud-premier: „Mijn vrouw betaalt de contributie nog.” Door zijn lidmaatschap te behouden, hoopte hij een stem van invloed te kunnen blijven. „Helaas is het mij niet gelukt het CDA tot inzicht te brengen en zijn hart te openen.”

‘Vooringenomenheid’

Dries van Agt was premier tussen 1977 en 1982 en was de eerste lijsttrekker van het CDA, een fusiepartij van KVP (zijn oude partij), CHU en ARP. Ook diende hij als minister van Justitie en minister van Buitenlandse Zaken.

In een gesprek met NRC zei Van Agt in 2007 dat hij als premier was „bedwelmd door de vooringenomenheid dat welgedaan moet zijn al wat Israël doet”. Pas in de jaren negentig, toen hij een reis naar Bethlehem maakte, op de bezette Westelijke Jordaanoever, werd hij in zijn eigen woorden „van Saulus tot Paulus”. Hij ging zich verdiepen in verhalen over de bezetting en werd actief in pro-Palestijnse organisaties. Dit standpunt leverde spanning op in het CDA, hoewel hij ook partijgenoten meekreeg. Zo sloten oud-politici als Hans van den Broek, Frans Andriessen en Bert de Vries zich aan bij The Rights Forum. Op reis in de stad Hebron zei Van Agt in 2010: „Het CDA beweegt zich met de snelheid van een slak. Het vertegenwoordigt het deel der natie dat verknocht is aan de heilige boeken.”

