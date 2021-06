Opnieuw Nicaraguaanse presidentskandidaat gearresteerd

De Nicaraguaanse politie heeft zondagavond opnieuw een tegenstander van president Daniel Ortega gearresteerd. Het gaat om de journalist Miguel Mora, die zich verkiesbaar wilde stellen voor de presidentsverkiezingen van november. Dat schrijven de Nicaraguaanse krant La Prensa en internationale persbureaus maandag. De autoriteiten pakten tot nu toe zeker veertien oppositiepolitici op, onder wie vijf presidentskandidaten. Internationaal worden de arrestaties gezien als een poging van Ortega om een nieuwe regeertermijn veilig te stellen.

Mora is gearresteerd op basis van dezelfde wet als de meeste andere oppositiepolitici. Zij zouden de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Nicaragua ondermijnen en worden verdacht van het „aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, het doen van verzoeken tot militaire interventies en het aannemen van buitenlandse financiering”, aldus de politie.

Het is de tweede keer dat Mora door het regime van Ortega en diens vrouw Rosario Murillo wordt aangehouden. In 2018 werd hij op de redactie van de door hem opgerichte zender 100% Noticias gearresteerd op verdenking van terrorisme. Vlak daarna werden de omroeprechten van de zender teruggetrokken. Mora kreeg in juni 2019 op basis van een oude wet amnestie, waarna hij politiek actief werd.

De 75-jarige Ortega probeert middels de arrestaties zijn vierde presidentstermijn veilig te stellen. Hij regeerde Nicaragua tussen 1979 en 1990 en sinds 2007 opnieuw. Met zijn vrouw en vicepresident Murillo en hun kinderen heeft hij een nieuwe Nicaraguaanse dynastie weten te vestigen; de familie domineert de politiek in het land volledig. Inmiddels hebben Argentinië en Mexico hun ambassadeurs teruggeroepen voor een gesprek over de „verontrustende” situatie in het Midden-Amerikaanse land.