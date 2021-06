Onderzoek Ollongren: 20 miljard euro Rijkssteun nodig voor bouw woningen

Het Rijk moet structureel gaan bijdragen om de bouw van grootschalige woningprojecten te helpen realiseren. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) in een brief aan de Tweede Kamer op basis van een onderzoek dat ze liet uitvoeren. Volgens Ollongren is er een bedrag van twintig miljard euro nodig om tot 2040 circa 440.000 woningen te bouwen.

Om het tekort op de woningmarkt te bestrijden wil het kabinet in de komende tien jaar honderdduizenden woningen bouwen, wat dreigt te mislukken vanwege geldtekorten bij gemeenten en provincies. Eerder benadrukte Ollongren al dat zonder extra financiële steun van het Rijk het woningtekort in Nederland niet opgelost zal worden. De definitieve beslissing om bij te gaan dragen zal echter genomen moeten worden door een nieuw kabinet, schrijft de minister.

Een plan om in veertien grote steden in Nederland grootschalige woninglocaties te bouwen, zou zonder hulp van het Rijk in gevaar komen. Op deze veertien woninglocaties moeten tot 2030 zo’n 220.000 huizen worden gebouwd, en tot 2040 nog eens 220.000 woningen. De kosten van deze bouwprojecten worden geraamd op 142 miljard euro, waarvan een groot deel wordt betaald door de private sector. Volgens het onderzoek is er echter een tekort van 20 miljard euro. Het Rijk zou moeten inspringen om dat gat te vullen.

Investeringen in infrastructuur

Een kwart van de te bouwen huizen is bestemd de sociale huur. Naast de bijdrage van het Rijk om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen worden gebouwd, gaat het vooral om de financiering van de infrastructuur die de veertien bouwlocaties in verbinding brengt met aangrenzende grote steden. Als voorbeeld wordt genoemd het ontwikkelen van stationsgebieden, het investeren in stedelijke verlichting, maar ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen als het Amsterdamse Havengebied en de Groningse Stadshavens.

Ook het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en het verzorgen van een verbinding over het IJmeer tussen Almere en Amsterdam zijn onderdeel van de infrastructuur waarvoor het Rijk mogelijk moet opdraaien, blijkt uit het onderzoek.

In totaal wil het kabinet tot 2030 zeker 900.000 woningen bouwen in Nederland. Eerder bleek al dat provincies en gemeenten bij lange na niet altijd genoeg geld hebben om de ambitieuze bouwplannen te realiseren. Mocht een nieuw kabinet besluiten bij te gaan dragen aan het oplossen van de woningmarkt, dan is dat een koerswijziging van het eerder gevoerde beleid waarbij het Rijk zich onthield van structurele financiële steun om de woningnood in Nederland op te lossen.