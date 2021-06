OM: Belgische militair Jürgen Conings bracht zichzelf om het leven

De Belgische militair Jürgen Conings heeft met een vuurwapen een einde aan zijn leven gemaakt. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt op basis van forensisch onderzoek, schrijven landelijke media. De wekenlang voortvluchtige Conings werd zondag met een vuurwapen op zijn lichaam aangetroffen in het Dilserbos in het Vlaamse Dilsen-Stokkem. Hij was op dat moment naar schatting tussen de één en vier weken dood.

„Wat er zich heeft voorgedaan in verband met Jürgen Conings, is allereerst een menselijke tragedie”, aldus justitie. „We hadden hem allemaal liever levend teruggevonden.” De autoriteiten kwamen het lichaam van Conings zondag op het spoor door tips van onder andere Johan Tollenaere, de burgemeester van de gemeente Maaseik. Tijdens een mountainbiketocht in het bos rook hij een „sterke lijkgeur”. Hij schakelde de politie in, die het lichaam van Conings in het bos aantrof.

De burgemeester was niet de enige die zondag een sterke geur van ontbinding waarnam in het bos. Een andere mountainbiker stuitte eerder op de dag al op een levenloos lichaam. Hij zou die ontdekking hebben gefilmd en de beelden hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf, aldus het OM. De politie heeft deze mountainbiker verhoord. Ondertussen probeert het OM de beelden, die zouden circuleren op Duitse nieuwssites, offline te krijgen.

‘Wanstaltelijk’

Justitieminister Vincent Van Quickenborne noemt het maandag„wanstaltelijk en verwerpelijk” dat iemand Conings’ lichaam heeft gefilmd. Uit respect voor de nabestaanden verzoekt de bewindsman Belgische media om de beelden niet te verspreiden en ook niet te verwijzen naar buitenlandse websites waar deze zijn gepubliceerd. Naar aanleiding van dit incident werkt de justitieminister naar eigen zeggen aan een wet die lijkschennis in België strafbaar stelt, wat op dit moment nog niet het geval is.

Jürgen Conings had extreemrechtse sympathieën en uitte eerder bedreigingen naar onder meer de prominente Belgische viroloog Marc Van Ranst. Uit voorzorg zit Van Ranst al wekenlang met zijn gezin ondergedoken in een safe house.

Conings nam medio half mei antitankraketten en een machinegeweer mee uit het wapendepot van defensie en was sindsdien voortvluchtig. In zijn woning werden brieven gevonden waarin hij dreigde met „een gewelddadige actie” tegen onder meer viroloog Van Ranst. Het leger en de politie zochten wekenlang tevergeefs naar de 46-jarige militair in natuurgebieden rond de Hoge Kempen.

