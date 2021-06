Natuurorganisatie IVN wint Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

IVN Natuureducatie heeft maandag de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gewonnen. Deze oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich op een bijzondere manier en langdurig inzetten voor cultuur of natuur. „IVN spant zich al jaren in om jong en oud te informeren, maar bovenal te enthousiasmeren voor de natuur”, aldus de organisatie van de prijs in een verklaring. De natuurorganisatie krijgt de prijs op 16 november tijdens een officiële uitreiking.

IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) organiseert sinds 1960 natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes om volwassenen en kinderen bewust te maken van het belang van de natuur. Bij onder meer excursies en wandelingen door natuurgebieden en steden geven gidsen uitleg over planten en dieren. Ook staat dit jaar een zogenoemde „slootjesdag” op de planning, waarbij kinderen in Nederlandse wateren op zoek gaan naar waterdiertjes.

Volgens de beoordelingscommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de coronapandemie het belang van de natuur geïllustreerd. Tijdens de lockdown trokken Nederlanders er massaal op uit voor een wandeling in het bos, de duinen of het strand. De natuur kan troost, rust, inspiratie en gezondheidsvoordelen opleveren, aldus het Cultuurfonds. „Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die ziek zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in een groene omgeving zijn. Het IVN speelt een enorm belangrijke rol hierbij.”

75.000 euro

Met het winnen van de oeuvreprijs krijgt de natuurorganisatie 75.000 euro om vrij te besteden en een eigen Cultuurfonds met een startkapitaal ter hoogte van dat bedrag. De bestemming van dit fonds wordt samen met het Cultuurfonds bedacht.

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 uitgereikt aan organisaties die een langdurige bijdrage leveren aan de cultuur of natuur. Vorig jaar won ISH Dance Collective, het jaar daarvoor ging de prijs naar de vereniging De Hollandsche Molen. In de jaren daarvoor wonnen onder anderen dirigent en componist Reinbert de Leeuw en schrijver Geert Mak.