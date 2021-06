Laurel Hubbard eerste trans sporter die meedoet aan Olympische Spelen

Gewichtheffer Laurel Hubbard doet als eerste transgender persoon mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De 43-jarige vrouw is voor de hoogste gewichtsklasse geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse team, zo heeft het Olympische Comité van het land maandag bekendgemaakt. „Ik ben dankbaar en nederig door de vriendelijkheid en steun die mij door zoveel Nieuw-Zeelanders is gegeven”, reageert Hubbard.

De deelname van Hubbard zat er al aan te komen: eerder dit jaar werd duidelijk dat ze voldeed aan de kwalificaties. Ze moest alleen nog officieel worden geselecteerd door het Comité. De verwachting was dat dit ook zou gebeuren, al kreeg de sportkoepel de afgelopen maanden kritiek te verduren van mensen die meenden dat de deelname van Hubbard oneerlijk is voor andere vrouwelijke atleten vanwege een fysiek voordeel dat Hubbard zou hebben.

Hubbard deed in het verleden als man mee aan kampioenschappen maar stopte daarmee vanwege de worsteling met haar genderidentiteit. Een aantal jaren geleden pakte ze haar sport succesvol weer op als vrouw. Sinds 2016 mogen transgender atleten meedoen aan de Olympische Spelen als zij minstens een jaar voor aanvang een testosterongehalte in hun bloed hebben van minder dan 10 nanomol per liter. Hubbard voldoet aan die eis, benadrukte het Comité maandag nogmaals.