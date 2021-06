Komt het nog goed met Casper B.?

Aan het einde van de zitting staan de ouders van Casper B. op uit hun stoelen. Twee meter verderop maken twee politieagenten aanstalten om hun zoon terug te brengen naar zijn cel in Nieuwegein.

„Casper, knuffeltje”, vraagt zijn moeder. Hij loopt naar haar toe, slaat zijn armen om haar heen.

„Mam, de tijd gaat zo snel daar”, zegt Casper in haar nek. „Elke dag is precies hetzelfde.”

Zij pakt de handen van haar twintigjarige zoon vast en bekijkt hem van top tot teen. Casper B. zit ruim vier maanden in voorarrest. „Eet je wel goed? Je bent zo dun.”

Voordat B. moet gaan pakt hij zijn vader ook stevig vast. Een lange omhelzing. Ze wrijven over elkaars rug. Twee weken later horen ze welke straf Casper krijgt.

Hij wordt verdacht van de vernieling van een autoband op 3 november 2020, vernielingen in een McDonalds en het bedreigen van een medewerker op 1 februari 2021, en het ernstigste feit, op 9 februari 2021: een poging tot zware mishandeling van zijn vader met onder meer een glazen waxinelicht, een kandelaar en een bak bevroren pasta.

Casper draagt een zwarte capuchontrui en een korte broek. Er zit gel in zijn donkere haren. Tijdens de zitting rusten zijn handen op zijn blote benen.

„Er zijn kort achter elkaar momenten geweest waarop u de controle lijkt te verliezen”, zegt de voorzitter. „Snapt u nou hoe dat komt?”

Casper haalt zijn schouders op, hij weet het niet zo goed. „Ik zat minder lekker in mijn vel.”

„Uw vader geeft aan dat hij de aangifte als een dieptepunt ziet maar dat hij doodsbang voor u is als u in zo’n bui bent.”

„Tsja. Ik heb wel een paar keer een trap tegen de deur gegeven.”

„U begrijpt dat hij aangifte heeft gedaan maar vindt het overdreven?”

„Ja, honderd procent.”

„Uw vader zegt dat u hem zeker tien karatetrappen heeft gegeven.”

„Ik heb hem nul trappen gegeven.’’

De ruzie begon volgens Casper nadat zijn vader hem erop wees dat hij veel geld aan zijn eten uitgaf. „Uit iets kleins is iets groots ontstaan”, zegt hij. „Voor de duidelijkheid: mijn vader heeft altijd alles voor me gedaan.”

Casper ontkent ook dat hij een autoband heeft vernield, hoewel hij wel ter plaatse is gezien en er eerder mee had gedreigd. Het voorval in de McDonalds, waar hij heeft gescholden, door het bestelraam naar binnen is geklommen en een greep in de kassa heeft gedaan, rekent hij zichzelf niet aan.

„We waren een bestelling aan het opgeven”, zegt Casper. „En ze zei dat we door elkaar heen praatten.” De medewerker noemde zijn vriend „puistenkop”, zegt Casper. Toen hadden ze volgens hem ook nog de verkeerde bestelling gekregen en teveel betaald. „Ik ben heel erg tekeer gegaan.”

Volgens de voorzitter heeft Casper tegen de medewerker gezegd dat hij haar zou doodmaken, haar „op de grond zou neuken”, en zou „pakken”. Casper ontkent dat: „Ik zweer op mijn dood dat ik het niet heb gezegd.” Hij heeft naar eigen zeggen iets geroepen als „schele mongolen”. Dat werd getriggerd door het „disrespect„ van de medewerkers. „Ik flipte helemaal.”

Iedereen maakt zich zorgen om Casper, zegt de voorzitter. Casper vindt dat begrijpelijk, maar denkt dat zijn tijd in de gevangenis hem goed heeft gedaan. „Mijn drugsgebruik is wel veel minder geworden.”

Het gebruik in combinatie met „iets genetisch in mijn hoofd” zorgen ervoor dat hij soms flipt, zegt Casper. Hij heeft ervaring met slaappillen, cocaïne en anabolen.

Psychologen hebben vastgesteld dat Casper verslaafd is en een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken heeft.

Tijdens de uitspraak twee weken later hoort Casper dat hij een gevangenisstraf van 231 dagen krijgt, die hij voor een groot deel al in voorarrest heeft uitgezeten en waarvan hij honderd dagen alleen hoeft te zitten als hij weer de fout in gaat. Een voorwaarde is wel dat hij zich direct na de uitspraak laat opnemen in een zorginstelling om een behandeling te beginnen. Dat vindt Casper goed. „Soms lijk ik wel een psychopaat”, zei hij tijdens de eerste zitting al.

Deelnemers Voorzitter: R. Hoekstra Officier van justitie: D. Smits Advocaat: W.B. Lisi

