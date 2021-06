KNMI: storm in Leersum was inderdaad valwind

De storm die afgelopen vrijdag het Utrechtse Leersum trof, was inderdaad een valwind. Dat heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) maandag bekendgemaakt. Daarbij raakten negen mensen gewond en zijn naar schatting tussen de tien en twintig huizen dusdanig beschadigd geraakt, dat ze voorlopig niet meer bewoonbaar zijn.

Weerman Marco Verhoef stelde eerder al in het Achtuurjournaal dat het vermoedelijk om een valwind ging. Een dergelijk weersverschijnsel, ook wel een downburst genoemd, komt incidenteel in de zomer voor tijdens zware onweersbuien, aldus het KNMI. Het ontstaat bij warmte na zware regenval; de lucht koelt dan af en valt vervolgens op het onderliggende aardoppervlak. Dat zorgt voor zware windstoten, die volgens het instituut tot boven de honderd kilometer per uur kunnen oplopen.

Volgens het KNMI was er geen sprake van een windhoos. Een dergelijk verschijnsel richt vergelijkbare schade aan, maar in een ander patroon. Waar een windhoos vaak schade in een smal, lang spoor aanricht, is bij een valwind sprake van een breder gebied. In Leersum kwamen honderden bomen met wortels en al uit de grond en knakten sommigen om, een deel tegen woningen op de Utrechtse Heuvelrug.

