Internationale Yoga Dag: zonnegroet op Times Square of in de Himalaya

Op 21 juni is het Internationale Yoga Dag. Deze dag werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties, om de „universele aantrekkingskracht van yoga” te erkennen. Wereldwijd vinden op die dag yoga-evenementen plaats en beoefenen yogi's hun sport in publieke ruimten. Dit jaar was dat vanwege de coronapandemie moeilijker - om de verspreiding van besmettingen te voorkomen zijn veel bijeenkomsten beperkt - maar er werd extra stilgestaan bij de positieve gezondheidseffecten van yoga: de oefenmethode bevordert niet alleen de fysieke, maar ook de mentale gesteldheid.