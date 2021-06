‘Ik hoop op een winnend lot, voor een huis’

in

‘Toen ik vijftien was, moest ik van mijn moeder een bijbaan zoeken, ter voorbereiding op mijn toekomst. Ik kwam bij een café-restaurant in de buurt terecht en ik ben nooit wat anders gaan doen. Na de havo heb ik wel geprobeerd een hbo managementopleiding te volgen, maar de boeken in duiken is toch niet echt mijn ding. Ik moet lekker bezig zijn.

„Eerder werkte ik ook al vijf jaar in het strandpaviljoen waar ik nu zit, en sinds vorig jaar ben ik terug als restaurantmanager. Ik ben verantwoordelijk voor de voorkant van het restaurant, in de keuken heeft een collega de leiding. Sinds kort zijn we binnen ook weer open en we zaten gelijk vol, weer of geen weer. Ook allerlei partijen en huwelijken, die eerder niet door konden gaan vanwege corona, worden nu alsnog ingepland.

„Het werken op het strand is bijzonder. Bij mooi weer zie je zo veel mensen. Met de geur van zonnebrand en bier en al die mensen op zonnebedden krijg ik altijd een vakantiegevoel, hoe hard ik ook werk. Hoewel ik momenteel al snel 50 uur per week werk, heb ik duidelijke afspraken met mijn baas kunnen maken dat ik niet alle avonden en weekenden pak. Ik heb drie kinderen, van wie twee uit mijn vorige relatie die ik de helft van de week zie, en dan wil ik er ook zijn om ze uit school te halen en in bad te doen.”

uit

‘Met mijn ex heb ik een gezamenlijke rekening voor onze twee kinderen (6 en 4 jaar). Daarop storten we beiden maandelijks de kinderalimentatie en daar worden hun kleren, de zwemles en schoolreisjes van betaald. Zelf heb ik een fietsabonnement voor ze afgesloten. Dat houdt in dat ze altijd een fiets hebben die bij hun lengte past, en als er iets kapot is wordt het gerepareerd. Het is natuurlijk goedkoper wanneer je tweedehands fietsen koopt, maar ik vind het wel leuk dat ze een knappe fiets hebben waarop ze naar school kunnen gaan.

„Met mijn huidige vriendin heb ik sinds een paar maanden een derde kindje en dat kost natuurlijk ook een hoop. Zo heb ik onlangs een nieuwe auto gekocht, omdat mijn vorige auto echt te klein was voor een gezin van vijf personen. Mijn nieuwe auto is wel wat ruimer, maar alsnog is het een gedoe met al die zitjes op de achterbank. Ik denk dat we op den duur nog een tandje groter moeten.

„Ik doe iedere maand mee met de Staatsloterij en dan win ik altijd wel een tientje of wat. Het wachten is natuurlijk op die grote prijs, zodat we een huis kunnen kopen. Het liefst wordt het een mooie boerderij met wat dieren in de buurt van Castricum, waar we nu wonen, omdat de moeder van mijn oudste twee daar ook woont. We zouden ook wel naar Italië willen, maar dat is misschien iets voor later.”

Netto inkomen: werk 2.500 euro (gemiddeld) Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.100 euro), internet/tv (60 euro), boodschappen (400 euro), schoonmaakster (110 tot 150 euro) Privélasten: mobiel (58 euro), verzekeringen (145 euro), kosten auto (65 euro), abonnementen (45 euro), kinderalimentatie (153 euro), fietsabonnement (22 euro), kinderopvang (250 euro), sport (75 euro), kleding (200 euro), horeca (200 euro) Sparen: 150 tot 300 euro per maand Laatste grote aankoop: auto (13.500 euro)