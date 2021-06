Huidige Armeense premier wint parlementsverkiezingen

De huidige premier van Armenië, Nikol Pashinyan, heeft met zijn Burgerlijk Contractpartij de vervroegde parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt het Russische persbureau Interfax maandag op basis van de kiesraad. De partij van Pashinyan zou 53,92 procent van de stemmen hebben gekregen. 49,4 procent van de volwassen bevolking heeft zondag zijn stem uitgebracht.

De belangrijkste tegenstander van Pashinyan, voormalig president Robert Kotsjarian van de Armeense Alliantie, heeft 21,04 procent van de stemmen gekregen. Volgens persbureau AP accepteert hij de uitslag van de verkiezingen voorlopig niet. De resultaten zouden in „scherp contrast” staan met de publieke opinie en polls. Die lieten namelijk zien dat de twee politici bijna even populair waren.

Pashinyan heeft de verkiezingen uitgeroepen na maandenlange protesten waarin zijn aftreden werd geëist. Eind vorig jaar sloot hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan om de enclave Nagarno-Karabakh, waar na anderhalve maand van geweld zo’n zesduizend mensen om het leven kwamen. Het akkoord betekende de facto capitulatie voor Armenië: Azerbeidzjan behield de gebieden die het in zes weken tijd veroverde en kreeg nog enkele districten.

De enclave in de Zuidelijke Kaukasus ligt binnen de grenzen van Azerbeidzjan, maar werd bewoond door etnische Armeniërs die het gebied in 1991 onafhankelijk verklaarden. Nagarno-Karabach wordt door de internationale gemeenschap niet erkend als onafhankelijke staat. De geweldsuitbarsting vorig jaar was de zwaarste sinds het staakt-het-vuren in 1994.

