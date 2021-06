Hongkongse krant Apple Daily verkeert in acute geldnood na politie-inval

Apple Daily, de Hongkongse krant die bekendstaat om haar prodemocratische redactievoering, verkeert sinds de politie-inval van vorige week in acute geldnood. Het bestuur van uitgever Next Digital heeft maandag bekendgemaakt dat eind deze week wordt besloten of het dagblad nog wel kan verschijnen. Vorige week werden prominente werknemers van hun bed gelicht en gearresteerd. De bankrekeningen van de krant zijn bovendien bevroren.

Onder anderen hoofdredacteur Ryan Law en directeur Cheung Kim-hung zitten sinds 17 juni vast. De twee zijn aangeklaagd voor „samenzwering om de nationale veiligheid in gevaar te brengen” en zouden de omstreden nationale veiligheidswet hebben overtreden. De Hongkongse autoriteiten wijzen daarbij op de tientallen kritische opiniestukken die in de afgelopen jaren in de krant verschenen en waarin wordt opgeroepen tot buitenlandse sancties tegen China en Hongkong. Mediatycoon Jimmy Lai, de oprichter van de krant, schreef zelf enkele van die stukken. Hij werd in april veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden. Zaterdag wees een rechtbank Hongkong het verzoek om de hoofdredacteur en directeur op borgtocht vrij te laten af.

Met de arrestatie van de prominenten wordt de krant het werk moeilijk gemaakt. Bovendien werden bij invallen vorige week ook harde schijven en ander materiaal uit het kantoor meegenomen. De overgebleven journalisten die in de afgelopen dagen voor Apple Daily werkzaam waren, maken zich constant zorgen of zij daarmee zichzelf of het bedrijf in gevaar brengen, zo wordt geschetst in een maandag verschenen redactioneel commentaar. Volgens het bestuur van Next Digital is volstrekt onduidelijk of het personeel nog kan worden betaald, nu de rekeningen zijn geblokkeerd. Ook leveranciers kunnen niet worden betaald.

Veiligheidswet

De redactie van Apple Daily ziet de invallen als „ongekend luid waarschuwingssignaal voor de lokale persvrijheid” dat ook voor andere mediaorganisaties weinig goeds voorspelt. Volgens de journalisten wendden functionarissen de nationale veiligheidswet aan om „vertrouwelijke” informatie in beslag te nemen, waardoor bronnen geen bescherming kan worden geboden.

Die omstreden wet werd in juni 2020 aan de bestuurlijke regio opgelegd door China, ondanks massale en aanhoudende demonstraties door prodemocratische organisaties. De wet stelt bijvoorbeeld separatisme strafbaar, net als terrorisme en samenzwering tegen de staat. De verboden activiteiten zijn volgens analisten expres vaag en ruim in de wet omschreven, zodat activisten al snel kunnen worden tegengehouden. In haar commentaar beschrijft de Apple Daily-redactie hoe „de dubbelzinnige en vrijwel onnavolgbare richtlijnen van de nationale veiligheidswet” een bron van onzekerheid en psychologische druk is voor diegenen die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben.